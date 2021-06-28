Xau Nedir Ve Açılımı Nasıldır? Xau Neyin Kısaltmasıdır

XAU, Forex'te altın anlamına gelmektedir. XAUTR ise XAU, altın ve Türk Lirası'ndan oluşan döviz çiftidir.

XAU Nedir ve Açılımı Nasıldır?

XAU üç harften oluşsa da, bu harf kombinasyonunu kullanmak yaygındır. AU sembolü altında bulunan altın kimyasal elementten kısaltmasıdır. XAU anlamı, bir ons altın için ISO 4217 standart kodundan gelir. Geçmişte XAU, malları ödemek için kullandığınız para birimi anlamına geliyordu. Bu nedenle birçok insanın altın aramaya ve zengin olmaya başladığı altın bir çağ vardı. Bugün XAU anlamı, enflasyona karşı korunma amaçlı bir yatırımdır. Çoğu insan, altının kötü zamanlarda yatırımlarını kurtaracağını, çünkü zaman içinde değerini korumaya meyilli olduğunu ifade eder.

XAU Nasıl Hesaplanır?

XAU, bir ons ölçüm birimi kullanılarak hesaplanır. Kullanılan yaygın ons Troy ons'dur ve XAU'yu troy ons ile hesaplamak istiyorsanız, o zaman şunlara sahip olursunuz:

1 ons altın = 31.103 gram'dır.

Bu değerler her gün değişir. Bu nedenle XAU'yu tam olarak hesaplamak için mevcut XAU fiyatını kullanmak önemlidir.

XAU Nasıl Takas Edilir?

XAU veya Altın, para birimi olarak işlem görür. Altın veya XAU'nun yalnızca ABD doları karşısında işlem gördüğünü göreceksiniz. XAU'ya karşı işlem gören başka bir para birimi görmeyeceksiniz çünkü birçok para birimine karşı değeri ölçmek aslında oldukça zordur. Değeri birçok para birimine karşı ölçerek basitleştirmek ve sorun çıkarmamak için tek bir standart vardır bu da ABD dolarıdır. ABD doları dünyadaki ana rezerv para birimi iken bu mantıklı bir nedendir.

Forex'te XAUUSD iki para biriminin birleşimidir. Birbirine karşı işlem gören iki para biriminin standart eşleşmesidir. XAUUSD'deki her para birimi, belirli bir ülkenin veya kimyasal elementin para birimini temsil eder. XAU, Altını ve USD, ABD dolarını temsil eder. XAUUSD başlangıç ​​kombinasyonu kullanıldığından ve bir şeyler değişene kadar kalacaktır. XAU'nun fiyatı USdollar'a karşı hareket edecek. Bu, ABD dolarının değeri yükselirse Altının değerinin düşeceği anlamına gelir. ABD dolarının değeri düştüğünde Altının değeri yükselecektir. Altının değeri 1 ons olarak yazılan bir ons olarak ifade edilir. Ticarette standart lot büyüklüğü, standart para birimi durumunda 100.000 ABD doları ile karşılaştırıldığında 100 ons altındır.

XAUUSD, Forex'te iyi bilinen XAU USD işlem çifti anlamına gelir. Aynı zamanda birbiriyle karşılaştırılan iki para birimimiz olduğu anlamı taşır. XAUUSD = 1722.90 yazdığınızda, bir Altın Ons değerinin 1722.90 USD’dir. Bir Ons Altın almak istediğinizde 1722.90 ABD doları vermeniz gerekmektedir. Forex'te XAUUSD, döviz çifti değeri ve bir para birimi değer kazanırken diğer para birimi değer kaybetmektedir. Tüccar işi, bir ticaret çiftinin fiyatının nereye taşınacağını belirlemektir. Yükselecek mi yoksa düşecek mi? XAUUSD'nin fiyatı düştüğünde, bu XAU'nun ABD dolarına karşı değerini kaybeder. XAU'nun fiyatı yükseldiğinde, bu, XAU'nun ABD dolarına karşı değer kazandığı anlamına gelmektedir.

Bir XAU veya Altının mevcut fiyatı Troy Ons başına 1914,52 $ 'dır . Geri kalan XAU değerleri;

1 Troy Ons = 1,097 Ons

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1 Ons Altın Fiyatı = 1745.31 USD

1 Troy Ons Altın Fiyatı = $ 1914,52

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1 Troy Ons = 31,10 Gram

1 Gram Altın Fiyatı = 1914,52 $ / 31,10

= 61,56 ABD doları

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1 Troy ons = 0.031 Kilogram

1 Kilogram Altın Fiyatı

1000 g x 61,56 ABD doları = 6 1563,86 ABD doları olarak hesaplanır.