Wwf Nedir, Neyin Kısaltmasıdır? Wwf'nin Uzun Yazılışı Ve Anlamı..

1996'da kurulmuş olan Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 2001 senesinde WWF'nin Türkiye ulusal kuruluşu şekline gelerek WWF-Türkiye ismini benimsemiştir. WWF-Türkiye ismi, WWF'nin hedeflerine bir hayli paralel hareket etmiş olsa da bu hedefleri ulusal bir düzeyde gerçekleştirmiştir.

WWF Nedir?

Dünya Doğayı Koruma Vakfı bir başka deyiş ile World Wide Fund for Nature şeklinde ifade edilir ve kısaltılmış hali de WWF şeklinde olmaktadır. Doğanın zarar görmesini durdurabilmeyi ve verilmiş olan zararları onarabilmeyi hedefleyen uluslararası nitelikteki bir sivil toplum kuruluşunu ifade etmektedir.

1961 tarihinde World Wildlife Fund bir diğer ismi ile Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı şeklinde kurulmuş olan bu kuruluş, genişleyebilen çalışma alanı ile beraber ismini şimdiki şekli ile değiştirmiştir. Bunun dışında Kuzey Amerika ülkeleri ise hala eski ismini kullanmaktadır.

WWF’nin Temel Amacı Nedir?

WWF kuruluşu, dünya çapında desteklemiş olduğu 2000 koruma projesi ile birlikte 4000'e yakın olan çalışanı ile dünyanın en büyük niteliğe sahip çevre kuruluşu konumunda yer alır. Projelerini 100'ü aşan ülke içerisinde ormanlar, iklim değişikliği, tatlısular, türler denizler ve sürdürülebilirlik gibi esas başlıkları altında gerçekleştirmektedir. WWF'nin esas amacı, dünyanın doğal halinin bozulmasını durdurmak ve bununla beraber insanın doğa ile uyumlu bir biçimde yaşayabileceği bir gelecek inşa etmektedir.

WWF- Türkiye Çalışmaları Nelerdir?

WWF-Türkiye çalışmalarını bağışlarla ve sponsorluklar ile devam ettirmekte olup, kâr amacını gütmeyen kurum veya kuruluşlar kapsamına girmektedir. Vakıf, kurumsal nitelikteki ilkelerini aşağıda belirtilen başlıklar biçiminde açıklamaktadır:

Bağımsız ve siyaset haricinde olmak

Konuları incelerken en yeni olan bilimsel verileri kullanabilmek ve bütün çalışmaları eleştirel olan bir yaklaşım ile değerlendirmek

Alan projeleri, politik inisiyatifler, kapasite geliştirme ve eğitim çalışmaları yolu ile somut koruma çözümleri oluşturmak

Öbür sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, hükümetler ve yerel topluluklar ile işbirlikleri meydana getirmeye çalışmak

Çalışmalarını uzman bir yaklaşım ile ve düşük maliyet ile yürütürken, mali kaynaklarını oldukça dikkatli bir şekilde ve sorumlu olarak kullanmak

Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF-Türkiye, yapılmış olan çeşitli bilimsel çalışmaların neticelerine dayanarak seçmiş olduğu 'öncelikli koruma bölgelerini Ramsar Anlaşması'nda belirlemiştir.

Belirlenen ölçütlere göre değerlendirerek, esas olarak su kaynaklarının doğru bir biçimde kullanılmasına yönelik olan çalışmalar, orman bölgelerinin bozulmasını ve yok olmasını engellemek, orman kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanımını gerçekleştirmek ve kıyıların ve doğal zenginliklerimizin korunmasına yönelik olan deniz koruma bölgelerinin oluşturulması ve mevcut canlı türlerinin hayatlarını sürdürmeleri için çalışmaktadır.

WWF'nin Panda Sembolü Neyi İfade Etmektedir?

WWF'nin panda şeklindeki logosu, WWF'nin kurulması sürecinden üç sene önce 1958 tarihinde Pekin Hayvanat Bahçesinden başlayarak Londra Hayvanat Bahçesine transfer olan Chi Chi isimli olan bir pandadan gelmektedir. O vakitler Batı dünyasında yaşamakta olan tek panda olarak ünlü iken, benzeri olmayan bir biçimde tanınabilir fiziksel fonksiyonları ve neslinin tükenmekte olduğu bir tür olarak da statüsü, kuruluşun bütün dil engellerini aşacak kuvvetli tanınabilir sembol gereksinimine hizmet etmek amacı ile ideal olarak görülmekteydi.

Örgütün ayrı olarak siyah beyaz olan baskıyı etkileyebilecek olan bir hayvana ihtiyacı bulunmaktaydı. Logo daha sonra ise Sir Peter Scott tarafından İskoç doğa adamı şeklinde tanınan Gerald Watterson tarafından yapılmış eskizlerden elde edilmiştir.