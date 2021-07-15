WSCUC akreditasyonu alan ilk Türk üniversitesi

Üniversite öğrenci odaklılık, kalite ve sürdürülebilirlik, sürekli gelişim, akademik özgürlüğe bağlılık, şeffaflık gibi pek çok alanda WSCUC standartlarına uygunluğu kanıta dayalı verilerle kabul edildi. Böylece, UCLA, California State, CalTech, UC Berkeley ve Stanford gibi üniversiteler de WSCUC akreditasyonuna sahip.

YOL GÖSTERİCİ OLACAK

WSCUC, yürüttüğü bağımsız değerlendirme çalışmalarıyla yükseköğretim kurumlarının kurumsal gelişimini teşvik etmeyi hedefliyor. Akredite olan üniversitelerin öğrencilerine ve kamu yararına hizmet etmeye yönelik misyonlarını yerine getirmelerini, eğitimde fırsat eşitliğini garanti altına alıyor.

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, “Eğitim-öğretim kalitemizin yanı sıra akademik özgürlüğe bağlılık, şeffaflık, sürdürülebilirlik gibi üniversitemizin kuruluşundan bu yana önem verdiği pek çok alanda kurumsal standartlarımız WSCUC tarafından uygun bulundu. Bu başarıyla aynı zamanda Türkiye’de kurumsal düzeyde uluslararası bir akreditasyon alan ilk üniversite olduk. WSCUC akreditasyonunun üniversitemizin daima mükemmeliyeti arayan, faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi hedefleyen kalite politikası doğrultusunda attığı adımlarda yol gösterici olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

ÖĞRENCİ DENEYİMİ EN ÖNEMLİ KRİTERLERDEN BİRİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi WSCUC Akreditasyon Koordinatörü Didem Mutçalıoğlu, “Bu akreditasyonun en büyük farkı ve avantajı program bazında değil; kurumsal düzeyde olması ve WSCUC tarafından belirlenen standartların korunması için her alanda sürekli bir izleme ve iyileştirme çalışmasının yapılması. Dolayısıyla, WSCUC’ın ölçütleri ışığında başta eğitim-öğretim ve öğrenci deneyimi olmak üzere her alanda kalite standartlarımızın sürekliliğini sağlayacak süreçleri kurum kültürümüzün bir parçası haline getirmiş olduk. Ülkemizde bu doğrultuda örnek bir kurum olmak ve yükseköğretimde kurumsal akreditasyon ve kalite çalışmalarının yayılması en büyük isteğimiz” diye konuştu.