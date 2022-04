Write 2. Ve 3. Hali Nedir? Write Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Write; yazmak anlamına gelmektedir. Farklı formu olan bu kelimenin diğer formlarının ezberlenmesi gerekmektedir.

Write Fiilinin 2. Hali:

İngilizcede geçmiş yani past tense ile ilgili bir cümle yapılacağı zaman fiiller form değiştirmektedir. Write yani yazmak fiilinin ikinci haline wrote şeklinde değişmektedir. Past tense yani geçmiş zamanlı bir cümle kurulduğu zaman wrote şeklinde kullanılması gerekmektedir.

Past tense olumsuz bir cümle yapılacak ise didn’t kelimesi kullanılmaktadır. Didn’t sonra write fiili yalın halde gelir. Aynı zamanda past tense ile soru yapılacak ise did başa gelir ve write fiili yalın bir halde kullanılır.

He wrote his wife note. (O karısına mektup yazdı)

I wrote what was in my heart. (Kalbimden geçenleri yazdım)

Write Fiilinin 3. Hali:

Write fiili düzensiz bir fiil olduğu zaman past yani geçmiş zamanlarda değişiklik göstermektedir. Past perfect tense yani -miş’li geçmiş zaman ve present perfect tense da write kelimesi written olmaktadır.

Adam had written a few letters to mother when he was at the army. (Adam, ordudayken annesine birkaç mektup yazmıştı)

I haven’t written a word form my homework. (Ödevim için daha bir kelime bile yazmamıştım)