World Wide Web nedir? Www Ne demek? Kim tarafından ne zaman kuruldu ve tarihi

Ulaşmak istediğiniz web sitesine adres satırına girilen host adresleri ile pratik ulaşım sağlanabilir. Bu pratikliğin elde edilebilmesi için bu işin alt yapısında birbiri ile bağlantılı pek çok algoritma bulunur. İnternet üzerinden bilgi paylaşımı sağlayan anahtar ise WWW olmaktadır.

World Wide Web nedir?

Dünya çapında bir ağ olan World wide web hiper – metin dökümanlarından oluşan bir bilgi sistemi olarak tanımlanabilir. Birbiri ile bağlantılı olan bu dökümanlar internet üzerinden yayınlanır. Dökümanların her birine web sayfası adı veriliyor. Bu web sayfalarına erişim için web tarayıcıları kullanılır. Web sayfalarında video, imaj, metin ve bunlar gibi pek çok multimedya öğesi bulunur. Link adı verilen hiper- bağlantılar ile de diğer web sayaları arasında dolaşılabilir.

Web ve internet terimleri aynı oldu içerisinde yer almaz. Web sadece internet üzerinde çalışır. WWW ve internet arasındaki ilişki çoğu zaman karıştırılıyor. İnternet çok sayıdaki bilgisayarın birbirine bağlayan sistemdir. Ağlardan oluşan internet bulut yapısına sahip değildir. WWW ise internet üzerinden veri paylaşımı sağlar. http veri alışverişi için kullanılan dillerden biridir.

World Wide Web Kurucusu ve Öncüleri Kimlerdir?

CERN’de yaşayan bir bilgisayar programcısı tarafından geliştirilen web kavramı, HTML adlı metin işaretleme dili üzerinde çalışarak bu sistemi kurmuştur. Tim Bernes- Lee bu sistemi oluşturmuş ve geliştirerek günümüzde bu alandaki standartları belirleyen W3C kurumun başkanlığını yürütmektedir.

WWW Ne Demek?

Temelini internetin oluşturduğu Web sistemi, internet üzerinde yer alan mekanizmaların kullanılmasını sağlar. WWW açılımı World Wide Web olmaktadır. Türkçe karşılığı Dünya Çapında Kütüphane olmaktadır. İnternetin bilgisayarlar, servisler ve ağlar üzerinden birbirleri ile bağlanmalarına izin veren protokoldür. Genel bir ifade ile internet sisteminin en tepesinde yer alan soyutlanmış bir genel servisler grubudur. Sunucu ve istemci uygulamaları ile hazırlanan organizasyonları web tarayıcıları üzerinde çalıştırır. İstemci olan bilgisayar sunucudan http’yi ve internet mesaj standardı olan TCP/IP’yi kullanılır. Bu şekilde istediği dökümanı sunucu tarafından geri döndürülmesini sağlar.

Kim Tarafından Ne Zaman Kuruldu ve Tarihi

Kurumsal bir dijitalleşme hamlesi olan WWE 12 Mart 1989 yılında hayatımıza girdi. Bilgisayar programcısı olan Tim Bernes- Lee’nin HTML olarak tasarladığı dili geliştirmesi ile www ortaya çıkar. İlk etapta Cern’deki fizikçilerin birbiri ile araştırma sonuçlarını paylaşabilmesi için kullanılan sistem, 1990 yılında internetin daha kolay kullanılması için geliştirilmesi ile yaygınlaşır.

1991 yılında ilk web sitesi Cern’ün ihtiyaçları doğrultusunda yayınlanır. www bu şekilde şehir içinde çalışan bir sistem olmaktan çıkar ve tüm dünyaya açılır. Bu şekilde Tim Berners – Lee tarihin akışını değiştiren insanlar arasında yerini alır

1993 yılında İllions Üniversitesinde Süper Bilgisayar Uygulamaları Ulusal Merkezi içerisinde çapraz geçişli grafik arayüzlü internet tarayıcısı geliştirilir. Bu alanda bir ilk olan internet tarayıcısının ismi Mosaic olmaktadır. 1997 yılında durdurulmuş olan bu tarayıcı, sonraki dönemde geliştirilen tarayıcılara bir temel oluşturur.

İnternet kullanımının ilk yıllarında adres satırında sadece // ile başlayan adresler ulaşılma durumlarında zorluklar olabiliyordu. Yapılan küçük hatalar sayfaya erişimi engelliyordu. Günümüzde ise tüm tarayıcılarda www bölümü kendiliğinde ekleniyor. İstenilen site kolayca açılıyor.