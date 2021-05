Work and travel nedir ve nasıl yapılır? Work and travel kimler gidebilir ve şartları Nelerdir

Work and travel farklı ülkelerde üniversite öğrencileri için gerçekleştirilen kültürel değişim programı olarak öne çıkıyor. Öğrenciler bu program sayesinde ülkeleri de yakından tanımış oluyorlar.

Work and Travel Nedir?

Üniversite öğrencilerinin en büyük arzularından birisi yurtdışına çıkarak kültürleri yakından tanımaktır. Kendi mesleklerinde önemli gelişmeleri yakından takip etmek isteyen öğrenciler üniversite döneminde yurtdışına çıkmak için pek çok fırsat yakalayabilirler. Work and travel de bu fırsatların başında gelmektedir. Bu kültürel programın amacı öğrencilerin farklı kültürleri yakından tanımasını amaçlar.

Üniversitelerde okuyan birbirinden farklı bölüm öğrencileri bu programdan yararlanarak eğlenceli ve kazançlı bir dönem yaşayabilirler. Üniversite öğrencilerinin beğendiği bu program Amerikan hükümeti tarafından da kontrol ediliyor. Work and Travel sayesinde öğrenciler İngilizceyi de daha iyi bir şekilde öğreniyorlar. Şartları sağlayan öğrenciler için Work and Travel önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Work and Travel Nasıl Yapılır?

Work and Travel, Amerika'da gerçekleştirilen bir değişim programıdır. Üniversite öğrencilerinin katıldığı bu program sayesinde Amerika'da kültürel bir gezi düzenleniyor. Bu program sayesinde Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden öğrenciler Amerika'da çalışma ve gezme şansı yakalıyorlar.

Yaz tatillerini çalışarak geçiren gençler aynı zamanda farklı bir kültürü de daha yakından tanıyabiliyorlar. Work and Travel sayesinde öğrenciler hem çalışıp hem de Amerikan kültürünü yakından tanıyabiliyorlar. O nedenle üniversite öğrencileri Work and Travel programına katılmayı tercih ediyorlar.

Work and Travel Kimler Gidebilir?

Work and Travel yapmak için öncelikle herhangi bir üniversitede tam zamanlı olarak eğitim görmek gerekiyor. Üniversite öğrencisi olan kişiler Work and Travel yapabiliyorlar. Ayrıca bu öğrencilerin gereken şartları da taşıyor olmaları gerekir.

Work and Travel yapmak isteyen kişilere de geçici olarak çalışma vizesi veriliyor. Bu nedenle başvurusu kabul olan kişiler geçici olarak çalışma vizesi sahibi olabiliyorlar. Üniversiteden mezun olan kişiler Work and Travel programına katılamazlar. Özellikle Work and Travel'a katılmak için üniversitede tam zamanlı olarak okuyor olmak gerekir. Work and Travel programına katılmak isteyen öğrencilerin kariyerinde önemli bir referans olacaktır.

Work and Travel Şartları Nelerdir?

Work and Travel programına katılmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Öncelikle Work and Travel programına katılmak isteyen kişilerin tam zamanlı olarak üniversite öğrencisi olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra İngilizce de mutlaka en az orta seviyede bilinmelidir. Work and Travel programına katılmak isteyen kişilerin 18- 26 yaş aralığında olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Work and Travel'a katılacak olan öğrencilerin okudukları üniversitede not ortalamalarının da en az 2.00 olması gerekmektedir. Ayrıca Work and Travel programına katılacak kişilerin bu programı yapabilecek olgunluğa ve yeterliliğe sahip olması da gerekir.

Work and Travel boyunca keyifli ve güzel bir süreç geçirecek olan gençler aynı zamanda bir işte de çalışıyorlar. O nedenle bu öğrencilerin çalışabilecek iş disiplinlerinin de mutlaka olması gerekmektedir. Ayrıca üniversite öğrencileri Work and Travel programından faydalanmak istediklerinde Amerika'nın birbirinden farklı şehirlerinden birine gidebilirler. Bu şehirlerde bulunan bir işte çalışırken aynı zamanda çalışma vizeleri de olacaktır. Bu yüzden öğrenciler keyifli bir öğrencilik dönemi yaşamış olurlar. Work and Travel programı öğrenciye tecrübe kazandırırken İngilizce dilini geliştirme fırsatı da verecektir.