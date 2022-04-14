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Work 2. Ve 3. Hali Nedir? Work Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Work 2. Ve 3. Hali Nedir Work Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce dilini öğrenmek için çalışma yapan kişiler, work kelimesinin anlamlarını merak edebiliyor. Work sözcüğünün tüm zaman halleri kişilerce öğrenilmek isteniyor. Merak edilen work fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri kişilerce araştırılıyor. Araştırılan work fiilinin nasıl kullanılacağı bireylerin araştırdığı bir konudur. Work 2. ve 3. hali nedir? Work fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümlelerle ilgili detayları derledik.

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İngilizce dilinde kullanılan fiiller arasında work sözcüğü bulunuyor. Work fiilinin ikinci ve üçüncü halleri bulunuyor. Work sözcüğünün ikinci hali worked, üçüncü hali ise yine worked olarak kullanılıyor. 

 Work 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Work fiilinin kullanıldığı farklı zaman durumları bulunuyor. Tüm filler İngilizce dilinde farkı zamanları ifade edebiliyor. Work sözcüğünün de ikinci ve üçüncü halleri merak ediliyor. Work kelimesi ikinci ve üçüncü hallerinde worked olarak kullanılıyor. Work fiili, düzenli fiiller arasında yer alıyor ve perfect tenselerle kullanılması uygundur. Birlikte kullanılan work kelimesinin üçüncü hali de worked olarak biliniyor. 

 Work Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

 Work fiilinin kullanımı oldukça yaygındır. Bireyler çok yaygın kullanılan work fiilinin ikinci ve üçüncü zaman hallerinin ifade edildiği örnek cümleler araştırabiliyor. Örnek cümleler arasında belli başlı bilgiler yer alıyor. Work fiilinin kullanıldığı zaman halleriyle ilgili örnekler şu şekildedir; 

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I worked with her last year. (ikinci hali) 

I have worked in this company since 2008. (üçüncü hali)

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