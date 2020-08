Wonder ne demek? İngilizce Wonder kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Wonder kelimesi ile pek çok yerde karşılaşmaktayız. Farklı anlamlar içermesi sebebiyle anlamı pek çok kişi tarafından karşılaştırılır. Wonder kelimesi cümle içerisinde fiil olarak kullanılır ise farklı anlamlara sahip olmaktadır. İsim olarak kullanıldığında ise başka bir anlam içerir.

Wonder Ne Demek?

Wonder kelimesinin Türkçe anlamları şu şekildir:

- Wonder kelimesi fiil olarak düşünmek, ölçmek, teemmül etmek, hayran olmak, merak etmek, hayret etmek, şüphelenmek, tereddüt etmek ve şüpheye düşmek anlamına gelmektedir.

- Wonder kelimesi isim olarak kullanıldığında hayranlık, keramet, acibe, ucube, hayranlık, mucize, harika anlamlarında kullanılmaktadır.

Wonder kelimesi ile ilgili cümle örnekleri şu şekilde verilebilir:

- I wonder what he is doing?

Acaba ne yapıyor?

- Wondr about something

Bir şeyden dolayı hayrete düşmek