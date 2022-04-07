Wolfe formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir?

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Wolfe formasyonu, temeli piyasada fiyat dengesinin sağlanabilmesi için bir saatin sarkacına benzer şekilde dalgalanmasını temsil etmektedir. Formasyon tespiti yapabilmek için bir kanal oluşturarak fiyat belirlemesi yapılmalıdır. Fiyat kanalının görünüş şekli doğru sonucuna varılmasını sağlamaktadır. Fiyat kanalı paralel, düz ya da simetrik olabilir. Burada hangi türden dalgalanma, düşüş – yükseliş trendleri ölçümlenebilmektedir.

Wolfe Formasyonu Nedir, Ne Anlama Gelir?

Wolf formasyonu, piyasa analizleri dalga boylarının ölçümlenme tekniğidir. Fiyat dengesi bulunmaya çalışırken görülen salının hareketidir. Belirlenen dalga zaman açıları kendi aralarında uyumlu olmalıdır. Wolfe formasyonu 5 dalgadan meydana gelmektedir. 1 numaradan başlayıp 4 nolu noktaya uğradıktan sonra 5 numara noktanın izdüşümünde bulunan hedefe ulaşmaktadır. Bayrak formasyonu tekniğinde bayrağın direğini temsil eden yükseliş trendidir.

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Wolfe Formasyonu Kuralları Nelerdir?

Wolfe formasyonu kuralları arasında, fiyatların bir kanal oluşturması gerektiği bulunmaktadır. 5 dalgadan oluşan teknikte fiyat kanalının düzgün, paralel ya da simetrik olması gerekmektedir. Zaman ve açıları uyumlu olması gereken dalga kanalı yukarı yönlü ya da aşağı yönlü olabilmektedir. Yükseliş hareketi bayrağın direğini oluştururken, iniş hareketi de düşüşü işaret etmektedir. Elmas formasyonu, bayrak formasyonu ve Megafon formasyonu teknikleri de piyasa analizi ölçüm teknikleri arasındadır. Megafon formasyonu tekniği, ters üçgen tekniği olarak da bilinmektedir. Bu teknik fiyatların zamanla daha yüksek ve belirgin tepelerle daha büyük düşüşleri işaret etmektedir. Bayrak tekniği ise, alıcı ve satıcılar arasında gidip gelen dalgalanmaları en iyi ifade yöntemidir. Piyasa yükselişi bayrak direğini oluşturmaktadır. Piyasa düşüşleri ise bayrak direğinin tersini ifade etmektedir. Wolfe formasyon tekniği kullanım alanı piyasalarda alıcı ve satıcı dengesi kurarak teknik veri kaydını amaçlamaktadır.