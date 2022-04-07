Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Wolfe formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir?

#Eğitim#Araştırma#Wolfe Formasyonu
Wolfe formasyonu nedir, ne anlama gelir Kuralları nelerdir

Wolfe formasyonu, piyasa analizi tekniğidir. Bir dizi halinde hareket eden piyasa dalgalarını kendi yöntemiyle öneren Bill Wolfe tekniğidir. Formasyon, bir tür yetişim, biçimlendirme yöntemidir. Wolfe formasyonu ise, piyasa analiz tekniğidir. Piyasa trendlerinde görülen yükseliş sistemine bayrak formasyonu denmektedir. Piyasa işleyişinin dalgalar halinde devam ettiği fikri, Ralph Nelson Elliott tarafından geliştirilerek sisteme sunulmuştur. Wolfe formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Wolfe formasyonu, temeli piyasada fiyat dengesinin sağlanabilmesi için bir saatin sarkacına benzer şekilde dalgalanmasını temsil etmektedir. Formasyon tespiti yapabilmek için bir kanal oluşturarak fiyat belirlemesi yapılmalıdır. Fiyat kanalının görünüş şekli doğru sonucuna varılmasını sağlamaktadır. Fiyat kanalı paralel, düz ya da simetrik olabilir. Burada hangi türden dalgalanma, düşüş – yükseliş trendleri ölçümlenebilmektedir.

 Wolfe Formasyonu Nedir, Ne Anlama Gelir?

 Wolf formasyonu, piyasa analizleri dalga boylarının ölçümlenme tekniğidir. Fiyat dengesi bulunmaya çalışırken görülen salının hareketidir. Belirlenen dalga zaman açıları kendi aralarında uyumlu olmalıdır. Wolfe formasyonu 5 dalgadan meydana gelmektedir. 1 numaradan başlayıp 4 nolu noktaya uğradıktan sonra 5 numara noktanın izdüşümünde bulunan hedefe ulaşmaktadır. Bayrak formasyonu tekniğinde bayrağın direğini temsil eden yükseliş trendidir.

Haberin Devamı

 Wolfe Formasyonu Kuralları Nelerdir?

 Wolfe formasyonu kuralları arasında, fiyatların bir kanal oluşturması gerektiği bulunmaktadır. 5 dalgadan oluşan teknikte fiyat kanalının düzgün, paralel ya da simetrik olması gerekmektedir. Zaman ve açıları uyumlu olması gereken dalga kanalı yukarı yönlü ya da aşağı yönlü olabilmektedir. Yükseliş hareketi bayrağın direğini oluştururken, iniş hareketi de düşüşü işaret etmektedir. Elmas formasyonu, bayrak formasyonu ve Megafon formasyonu teknikleri de piyasa analizi ölçüm teknikleri arasındadır. Megafon formasyonu tekniği, ters üçgen tekniği olarak da bilinmektedir. Bu teknik fiyatların zamanla daha yüksek ve belirgin tepelerle daha büyük düşüşleri işaret etmektedir. Bayrak tekniği ise, alıcı ve satıcılar arasında gidip gelen dalgalanmaları en iyi ifade yöntemidir. Piyasa yükselişi bayrak direğini oluşturmaktadır. Piyasa düşüşleri ise bayrak direğinin tersini ifade etmektedir. Wolfe formasyon tekniği kullanım alanı piyasalarda alıcı ve satıcı dengesi kurarak teknik veri kaydını amaçlamaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Araştırma#Wolfe Formasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın