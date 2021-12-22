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Will ve going to arasındaki fark nedir? İngilizce will ile going to farkı

Will ve going to arasındaki fark nedir İngilizce will ile going to farkı

Yabancı dil eğitimleri herkesin alabileceği eğitim türleridir. En çok tercih edilen yabancı diller arasında İngilizce bulunuyor. İngilizce dilinde çok kullanılan will ve going kelimeleri çok karıştırılıyor. Aralarında bulunan farkların tamamı kişilerce öğrenilmek isteniyor. İngilizce will ve going farkı arama motorlarında aranıyor. Will ve going to arasındaki fark nedir? İngilizce Will ile going to farkı hakkında tüm detayları derledik.

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Will kelimesinin kullanımı oldukça yaygındır. Will ile going to kelimelerinin arasında çok fark bulunuyor. Will, herhangi bir delil olmadan geleceğe dair tahminlerde kullanılıyor. Going to kelimesi, güçlü bir delile dayanan durumlarda kullanılıyor.

 Will ve Going to Arasındaki Fark Nedir?

 Anlam bakımından araştırılan will ve going to kelimelerin arasında bir fark bulunuyor. İngilizce dilinde en çok karıştırılan iki kelime olarak biliniyor. Hangi durumlarda will kelimesinin kullanılacağı araştırılan bir bilgidir. Eğitim alan herkes will ve going to kelimesinin arasındaki farkı araştırıyor. Aralarındaki fark oldukça kolay olsa da, pek çok kişinin karıştırdığı kelimelerdir.

 Will kelimesi herhangi bir durum anında verilen kararları kapsayan bir kelimedir. Going to kelimesi ise, önceden planı yapılan gelecek zamanlarda gerçekleşecek durumlara plan yapılması durumlarını kapsıyor. Olay anında verilen tüm kararları ifade etmek için will kelimesi kullanılıyor.

 İngilizce Will İle Going to Farkı

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 İngilizce dilindeki karışık kelimeler bireylerin oldukça zorlanmasına neden oluyor. Will ve going to kelimeleri bireyleri zorlayan iki kelimedir. Anlam bakımından farkı bulunan will ve going to kelimeleri, en çok araştırılan kelimelerin ilk sırasında yer alıyor. Will kelimesi, olay anındaki kararlar için kullanılıyor. Going to ise, önceden planlanmış ve gelecekte gerçekleşmesine karar verilmiş durumları kapsıyor. Gelecek ve şimdiki zaman eylemlerini anlatmak için kullanılan iki kelimedir.

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