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While döngüsü nedir ve ne işe yarar? Programlamada while döngüsü kullanımı ve örnekleri

#Eğitim#Araştırma#While Döngüsü
While döngüsü nedir ve ne işe yarar Programlamada while döngüsü kullanımı ve örnekleri

While döngüsü koşulların sağlanması ile birlikte ifadelerin çalıştırılmasını sağlayan bir programlama komutu olarak tanımlanmaktadır. While döngüsü nedir? Ne işe yarar? While döngüsü örnekleri nelerdir detayları ile derledik.

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Koşulların sağlanması ile birlikte grubun çalıştırılmasını sağlayan komutların bir kalıbı vardır ve bu şekilde döngü çalışır.

 While Döngüsü Nedir?

 While döngüsü programlama içerisinde bulunan en yaygın döngülerden biri olarak tanımlanmaktadır. Belirlenmiş olan koşul bir daha bozulana kadar sürekli olarak devam eder. Koşulun kaç kez tekrarlanacağını da komutun içine yazan kullanıcılar istedikleri zaman bu komutu değiştirebilir. Koşul bozulduktan sonra da döngü bozulur ve biter. Tüm döngülerde olduğu gibi while döngüsünde de döngüyü bozmadan döngüden çıkmak mümkündür. While döngüsünün for döngüsünden farkı ise for döngüsünün kaç kez çalışacağı belli olan döngülerde, while döngüsünün ise kaç kez çalışacağı belli olmayan döngülerde kullanılmasıdır. For döngüsünde yapılabilecek her işlem while döngüsünde de ek değişkenlerle sayesinde yapılmaktadır.

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 While Döngüsü Örnekleri

 Aşağıdaki komut yazıldığında y değişkeni 5 sayısından küçük olmaya devam ettiği sürece sürekli olarak yazdırılır ve her yazdırmadan sonra y değişkeni değerini 1 sayı arttırır:

 int y = 0

 while (y < 5

 {

 cout < y;

 y ++;

 }

 While döngüsünden de çıkmak mümkündür ve döngüyü terk etmek için kırılarak içeriden döngünün terk edilmesi gerekir. Aşağıdaki örnekte y değişkeni 5 olduğunda terk edilmesi şeklinde döngü ayarlanmıştır ve bu şartlı döngü terk etme komutu olarak da bilinmektedir:

 int y = 0;

 while (y < 10)

 {

 cout < x;

 x++;

 if (y==5)

 break;

 }

 While Döngüsü Ne İşe Yarar?

 While döngüsü kodların içine eklenen değişkenler sayesinde kontrol edilmektedir. While döngüsü sayesinde python her seferinde b değişkeninin değerini kontrol etme imkanı bularak belirlenen koşuldan küçük olduğu sürece değişkenin sayısını 1 arttırıp ekrana basar. Bu değişkende programın değişkeni 1 olduğu sürece program çalışmaya devam eder. Değişkenin azaltılması ya da arttırılması tamamen kullanıcıya bağlıdır. İstendiği zaman bu değişkenin değiştirilmesi, yeniden ayarlanması ya da programın terk edilmesi mümkündür. While döngüsünde programdaki koşullar sağlandığı sürece döngüler dönmeye devam eder. Koşulların yanlış olması halinde döngü false olarak döndürülür eve döngü sonlandırılmış olur. While true ise genelde soket programlamada kullanılır ve kodun işlemleri bitene kadar döngünün devam etmesi için kullanılır.

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 While Döngüsünün Yapısı Nedir?

 While döngüsü neredeyse tüm programlama dillerinde sürekli olarak kullanılan bir döngü olarak kabul edilmektedir. Önceden belirlenmiş olan koşul bu programlamada bozulana kadar devam eder ve koşul her sağlanmaya devam ettiğinde işlem bir kez daha tekrarlanır. Koşulun bozulması durumunda ilk kontrolden sonra döngü terk edilir ve bitmiş olur. Komut ya da komutların istendiği sayıda tekrarlanmasını sağlayan while döngüsü sayaç mantığıyla çalışır ve bozulduğu süreye kadar devam eder. Döngü kullanıcı bozana kadar devam eder. İstendiği takdirde döngü sayısı değiştirilebilir ya da döngü istendiği sayıdan başlatılır ve bitirilir.

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 While Döngüsünden Nasıl Çıkılır?

 While döngüsünden kullanıcılar istedikleri zaman çıkabilmektedir. Bir while döngüsünde şart sağlandığı sürece o şart bozulmadığı takdirde döngü dönmeye devam eder. Şartlı olarak döngüden çıkmak ya da direkt olarak döngüden çıkmak mümkündür. Koşul sağlandıkça true olarak while döngüsü devam eder. Eğer şart sağlanmazsa döngü false durumuna geçerek while döngüsü sonlanmış olur. Döngüden şartı olarak çıkmak da mümkündür. Programlamada en çok kullanılan while döngüsünden belirli bir koşulla çıkış sağlanabilmektedir. If deyimini programda kullanarak belirli bir şart sağlandıktan sonra programın sağlanması için komutlar verilerek çıkış sağlanabilmektedir.

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#Eğitim#Araştırma#While Döngüsü

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