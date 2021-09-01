Whatsapp Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Whatsapp Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Whatsapp dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamalarından bir tanesidir. Anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan whatsapp uygulaması hem IOS hem de Android platformunda sunulmuştur. Dünya çapında hizmet veren bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Whatsapp Hangi Ülkenin Markası?

Whatsapp Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan bir markadır.

Whatsapp Nerede Üretiliyor?

Whatsapp yazılımları ABD'de üretilmekte ve özellikleri burada sunulmaktadır.

Whatsapp Ne Zaman Kuruldu?

Whatsapp 2009 yılının Ocak ayında kurulmuştur.

Whatsapp'ın Sahibi Kim?

Whatsapp'ın sahibi aynı zamanda Facebook'unda sahibi olan Mark Zuckerberg'dir.

Whatsapp'ın Kuruluşu ve Tarihçesi

2009 yılında Jan Koum tarafından kurulan bir şirket olmuştur. Whatsapp ilk kez Kaliforniya'da kurulmuştur. Kulağa direkt olarak "naber" anlamına gelen "Whats Up?" kelimesinden türeyerek kurulmuştur. 2012 yılında whatsapp hem android hem de ios için resmen sunulmuş oldu. İlk olarak 2014 yılında okundu özelliğini yani mavi tiki kullanıcılarına sunmuştur. Kullanıcılardan gelen eleştirilere yönelik ise bu özelliğin kullanıcıya göre belirlenebileceği açıklanmıştır.

Whatsapp aynı zamanda internet üzerinden de kullanılması için "Whatsapp Web" adındaki hizmetini sunmuştur. Daha sonra ise Facebook tarafından satın alındı ve geliştirildi.