Whatsapp Engelleme Nasıl Anlaşılır? Whatsapp'da Birinin Sizi Engellediğinini Öğrenme

WhatsApp dünyanın en çok kullanılan sohbet platformları içerisinde geliyor. Tabii son dönemlerde her ne kadar sözleşme üzerinden insanlar bir adım geri çekilse bile, günümüzde hala yaygın olarak oldukça fazla kullanılmaktadır. Tabii karşılıklı olarak sohbetleşme açısından engelleme durumu olup olmadığı da en merak edilen konulardan biridir

Whatsapp Engelleme Nasıl Anlaşılır?

Öncelikle bir kişinin WhatsApp durumunu görebilmek adına o kişinin telefon numarasını rehbere eklemek gerekmektedir. Daha sonra engelleyen kişinin sohbet sayfasına giriş yapılmalıdır. Burada tarih kontrol edilir. Eğer son görülme tarihi belli olmuyor ise o zaman engelleme olduğunu anlamak mümkün. Tabii tarihi gizlemiş de olabilir. Bunu daha iyi anlamak için ise ortak bir arkadaş üzerinden bakmak yeterlidir. Eğer engelleyen kişinin tarihi 3. kişide görünüyorsa, o vakit engelleme durumu ile karşı karşıya kalındığını anlamak mümkün.

Whatsapp'da Birinin Sizi Engellediğini Öğrenme

Bazı farklı yöntemleri değerlendirmek suretiyle WhatsApp'ta engellenip engellenmediğini anlaşılabilir.

- Öncelikle kişinin son görülme tarihi görünmez.

- Aynı zamanda o kişinin çevrimiçi olup olmadığı hiçbir zaman anlaşılmaz.

- Kişinin profilinde yaptığı değişiklikleri görmek mümkün olmaz.

- Engellenen kişiye gönderilen mesajlar her daim tek tık onay işareti üzerinde kalır.

Genel olarak yukarıdaki unsurlar eğer geçerli ise o vakit WhatsApp üstünden engelleme yaşandığını söylemek mümkün. Özellikle arkadaşı ya da sevgilisi ile ailesi üzerinden yaşanan kavgalar nedeniyle, birçok kişi WhatsApp'tan engellenip engellenmediğini merak ediyor. Yukarıdaki yöntemleri incelemek ve ele almak suretiyle, bir kişinin WhatsApp'ta engelleme yapıp yapmadığını anlamak oldukça kolaydır.