Wear 2. Ve 3. Hali Nedir? Wear Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Wear kelimesinin anlamı giymek fiiline karşılık gelmektedir. Yani elbise giyme işlemini anlatan İngilizce karşılık wear kelimesidir.

Wear 2. ve 3. Hali Nedir?

Wear kelimesi düzensiz bir fiildir. Bu yüzden zaman hallerinde değişiklikler göstermektedir. Bu kapsamda wear kelimesinin ikinci hali "wore" olarak yazılmaktadır. Giyinmek fiilinin üçüncü hali ise "worn" kelimesidir. Normal fiillerde sonlarına -ed eki getirilerek yapılan zaman halleri düzensiz fiillerde farklılıklar gösterebilmektedir.

Wear Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

- İkinci Zaman Hallerine Örnek;

The seven boys wore the same dress to the work. (Yedi çocuk işte aynı elbiseleri giydi.)

The soldier hunter wore green camouflage clothing. (Asker, yeşil kamuflaj giysisi giydi).

- Üçüncü Zaman Hallerine Örnek;

He has worn the same gloves for a week. (O, bir hafta boyunca aynı eldiveni giydi.)

(I have not worn socks this tie in almost two years. ( Neredeyse iki yıldır bu çorabı takmadım.)