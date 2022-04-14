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Wear 2. Ve 3. Hali Nedir? Wear Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Wear 2. Ve 3. Hali Nedir Wear Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede kullanılmakta olan fiillerin zaman hallerine göre yazımları bulunmaktadır. Bu haller birinci, ikinci ve üçüncü zaman halleri olarak adlandırılmaktadır. Fiillerin sözlükte geçen halleri ilk halleridir. Bu durum zamanlara göre farklılıklar gösterebilmektedir. İngilizce "wear" kelimesinin de bir fiil olarak zaman halleri bulunmaktadır. Peki, wear kelimesinin zaman halleri nasıl yazılmaktadır? Bu fiil hakkında örnek cümleler nelerdir? İşte, wear kelimesinin zaman halleri ve örnekleri.

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 Wear kelimesinin anlamı giymek fiiline karşılık gelmektedir. Yani elbise giyme işlemini anlatan İngilizce karşılık wear kelimesidir. 

 Wear 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Wear kelimesi düzensiz bir fiildir. Bu yüzden zaman hallerinde değişiklikler göstermektedir. Bu kapsamda wear kelimesinin ikinci hali "wore" olarak yazılmaktadır. Giyinmek fiilinin üçüncü hali ise "worn" kelimesidir. Normal fiillerde sonlarına -ed eki getirilerek yapılan zaman halleri düzensiz fiillerde farklılıklar gösterebilmektedir. 

 Wear Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 - İkinci Zaman Hallerine Örnek;

 The seven boys wore the same dress to the work. (Yedi çocuk işte aynı elbiseleri giydi.)

 The soldier hunter wore green camouflage clothing. (Asker, yeşil kamuflaj giysisi giydi). 

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 - Üçüncü Zaman Hallerine Örnek;

 He has worn the same gloves for a week. (O, bir hafta boyunca aynı eldiveni giydi.)

 (I have not worn socks this tie in almost two years. ( Neredeyse iki yıldır bu çorabı takmadım.)

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