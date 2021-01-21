Watt nedir, ne işe yarar ve nasıl hesaplanır? Watt (Wh) formülü

Birçok farklı enerji sektörü için ön plana çıkan watt birimi, gösterge açısından yaygın olarak kullanılmaktadır. Tabii aynı zamanda belli bir formül bulunmaktadır ve hesaplama üzerinden belli bir değeri gösterir. Şimdi watt konusuna inelim ve ne olduğunu beraber inceleyelim.

Watt Nedir?

Watt Uluslararası Birimler sistemi (SI) bünyesinde güç birimi olarak dünya çapında kabul edilmiş bir enerji birimidir. Buharlı treni bulan ve enerji dünyasına önemli katkıları bulunan James Watt tarafından bulunmuş bir sembol olarak da öne çıkıyor. Bu doğrultuda Joule/Saniye şeklinde ifade edildiğini dile getirmek mümkün. Cümle açısından ele alındığı zaman ise karşılık olarak; birim zamanda üretilen ve tüketilen enerji miktarı şeklinde ifade etmek mümkün.

Watt Ne İşe Yarar?

Watt bir enerji birimi olarak öne çıkar ve birçok farklı sektörde enerjinin tanımlanması için kullanılır. Özellikle 1 saniyede 1 yıl harcayan elektrikli aletler için 1 watt enerji birimi kullanılmaktadır. Böylece herhangi bir sektörde farklı sistemlerin ne kadar enerji harcadığı bu şekilde birimi üzerinden ifade edilir.

Diğer bir değişle enerji dönüşümünü ölçmek suretiyle bunu ifade bazında anlatır. Bu yüzden birçok farklı ulaşım aracı ile beraber makineler ya da birbirinden farklı alanlarda geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Aynı zamanda okul hayatında birçok farklı işlem yaparken de karşınıza çıkacak enerji birimleri içerisinde yer almaktadır.

Watt Nasıl Hesaplanır?

Belli başlı bazı enerji birimleri ve yapılar kullanılmak suretiyle watt hesaplanmaktadır. Bunu şu şekilde ele almak mümkün;

- P = Elektriksel güç

- E = Gerilim

- I = Akım şiddeti

Bu sistemlerde formül bazında rakamlar kullanılmak suretiyle hesaplama gerçekleşmektedir. Aynı zamanda bir sahnedeki bir yıl enerji harcanması üzerinden hesaplama gerçekleşir ve bu durum watt olarak kullanılır. Yani watt birimi üzerinden ele alınır ve bu şekilde ifade edilir.

Watt (Wh) Formülü

Elektriksel güç ile beraber gerilim ve akım şiddeti bir araya gelmek suretiyle watt formül bazında kullanılmaktadır. Bu bağlamda şu şekilde bir hesaplama gerçekleşir;

P = I.E

Bu işlem üzerinden hesaplama yapılır ve formül bazında watt birimi şeklinde ifade edilir. Böylece harcanılan enerji birim bu şekilde gösterilir.