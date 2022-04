Wash 2. Ve 3. Hali Nedir? Wash Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizce dilinde kullanılan filler arasında, wash fiili de bulunuyor. Wash fiili yıkamak anlamında kullanılan bir fiil türüdür. Wash sözcüğünün ikinci halinde "ed" ekini alır ve üçüncü halinde ise, have / has wash şeklinde kullanılır.

Wash 2. ve 3. Hali Nedir?

Yabancı dil eğitimi alırken dikkat edilmesi gereken önemli konular bulunuyor. Her dilde olduğu gibi, İngilizce dilinde de önemli fiil türleri bulunuyor. Bir anlam taşıyan filler arasında wash fiili de yer alıyor. Bireyler wash fiilinin tam olarak nasıl kullanılacağını ve hangi anlamda kullanıldığını merak edebiliyor. Wash fiili İngilizce dilinde, yıkamak anlamında kullanılan önemli bir sözcük türüdür. Wash ikinci hali, washed olarak kullanılıyor. Üçüncü halinde ise, have veya has getirilerek have wash şeklinde kullanılıyor.

Haberin Devamı

Wash Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Wash fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleriyle ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir;

Murat washed her old computer case. (İKİNCİ HALİ)

Ahmet has washed the dirty backyard of his home. (ÜÇÜNCÜ HALİİ)