Want 2. Ve 3. Hali Nedir? Want Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Türkçe dilinde kullanılan fiiller arasında, istemek fiili bulunuyor. İstemek fiilinin İngilizce karşılığı want kelimesidir. Want fiilinin ikinci hali ve üçüncü hali wanted şeklinde kullanılıyor.

Want 2. ve 3. Hali Nedir?

İngilizce fiillerinin doğru olarak kullanılması, cümle yapısı için önemli bir konudur. Want fiilinin yanlış kullanılması durumunda anlamsız cümleler ortaya çıkabiliyor. Aynı durum Türkçe dilinde yer alan fiiller için de geçerli bir durumdur. Want fiilinin hangi zaman için kullanılacağı kişilerin öğrenmek istediği konular arasındadır. Want sözcüğünün ikinci ve üçüncü zaman halleri bulunuyor. İkinci ve üçüncü hali de wanted olarak aynı şekilde ifade ediliyor.

Want Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce dilinde kullanılan en önemli fiillerden biri de, want fiilidir. Want fiili istemek anlamında kullanılıyor. Want fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleriyle ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir;

I wanted to go work.

I have wanted to be a doctor for years.