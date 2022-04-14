Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Want 2. Ve 3. Hali Nedir? Want Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Want 2. Ve 3. Hali Nedir Want Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Yabancı dil öğrenmek isteyen kişilerin ilk öğrenmek istediği dil, İngilizce dilidir. Tüm dünyada etkili olan İngilizce dilinde bulunan bazı filler kişilerce araştırılabiliyor. Want fiili de, kişilerin öğrenmek istediği fiiller arasındadır. Merak edilen want fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri kişilerce öğrenilmek isteniyor. Want 2. ve 3. hali nedir? Want fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleleri detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Türkçe dilinde kullanılan fiiller arasında, istemek fiili bulunuyor. İstemek fiilinin İngilizce karşılığı want kelimesidir. Want fiilinin ikinci hali ve üçüncü hali wanted şeklinde kullanılıyor. 

 Want 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İngilizce fiillerinin doğru olarak kullanılması, cümle yapısı için önemli bir konudur. Want fiilinin yanlış kullanılması durumunda anlamsız cümleler ortaya çıkabiliyor. Aynı durum Türkçe dilinde yer alan fiiller için de geçerli bir durumdur. Want fiilinin hangi zaman için kullanılacağı kişilerin öğrenmek istediği konular arasındadır. Want sözcüğünün ikinci ve üçüncü zaman halleri bulunuyor. İkinci ve üçüncü hali de wanted olarak aynı şekilde ifade ediliyor. 

 Want Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

Haberin Devamı

 İngilizce dilinde kullanılan en önemli fiillerden biri de, want fiilidir. Want fiili istemek anlamında kullanılıyor. Want fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleriyle ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir; 

I wanted to go work. 

I have wanted to be a doctor for years.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı