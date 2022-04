Walk 2. Ve 3. Hali Nedir? Walk Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizce konuşan pek çok kişinin günlük hayatta en çok kullandıkları fiillerden birisi de walk fiilidir. Walk Türkçede yürümek anlamına gelmektedir. Kişiler İngilizce öğrenmek için fiilin zamanlara uygun olarak çekimlerini bilmeleri önemli olmaktadır.

Walk 2. ve 3. Hali Nedir?

İngilizcede fiiller düzenli fiil ve düzensiz fiil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Düzenli fiillerde geçmiş zamandan bahsedilmesi gereken durumlarda fiillerin sonuna -ed eki getirilmekte ve zamanlara göre bu şekilde kullanılmaktadır.

Walk fiilide Türkçede yürümek anlamına gelmektedir. Walk fiili İngilizcede düzenli fiiller arasında yer almaktadır. Bu nedenle walk fiilinin ikinci hali ''walked'' olmaktadır.

İngilizcede fiillerin üçüncü halleri Verb 3 kavramı ile belirtilmekte ve Perfect Tense'lerde geçerli olmaktadır. Walk fiili düzenli fiillerden birisidir. Bu nedenle üçüncü hali de aynı ikinci hali gibi -ed eki getirilerek oluşmaktadır. Bu nedenle walk kelimesinin üçüncü hali ''walked'' olmaktadır.

Walk Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Walk fiilinin ikinci hali -ed ekinin getirilmesi ile oluşmaktadır. Buna göre kelimenin ikinci haline örnek şu şekilde verilebilir:

- I walked as far as the station: İstasyona kadar yürüdüm

Walk fiili düzenli fiil olduğu için aynı ikinci halde olduğu gibi üçüncü halde de -ed eki getirilmektedir. Walk fiilinin üçüncü haline örnek cümle şu şekilde verilebilir:

- I Have already walked in the forest: Ormanda çoktan yürüyüş yaptım.