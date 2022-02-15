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Waldorf yaklaşımı nedir? Waldorf yaklaşımı hakında maddeler halinde bilgiler

#Eğitim#Araştırma#Waldorf
Waldorf yaklaşımı nedir Waldorf yaklaşımı hakında maddeler halinde bilgiler

1.yüzyıldan itibaren İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinde birçok farklı eğitim modeli ve kuramı geliştirilmiştir. O eğitim modellerinden biri olan Waldorf yaklaşımı ''eğlenerek ve deneyimleyerek öğrenme'' ilkesine dayanır. Çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkaran oyunlar, masallar ve aktiviteler, bu yaklaşımın temelini oluşturur. Waldorf yaklaşımına dair merak edilenleri detaylı bir şekilde derledik.

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Waldorf yaklaşımı ile benzer nitelikler taşıyan alternatif eğitim modelleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Doğacı Eğitim Yaklaşımı 2- Paulo Freire Modeli

3- Reggio Emilia Yaklaşımı 4- Summerhill Eğitim Yaklaşımı

 Waldorf Yaklaşımı Nedir?

 Waldorf yaklaşımı, 20. yüzyılın son çeyreğinde, Rudolf Steiner tarafından geliştirilen bir eğitim modelidir. Bu modele uygun eğitim veren ilkokul Almanya'da açılmıştır. Daha sonraki yıllarda başta İngiltere, İtalya ve İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde Steiner okulu açılmıştır.

 Bu okulların müfredatında yer alan dersler ve derslerin işleniş biçimi klasik eğitim anlayışından farklıdır. Dersler kadar derslerin işleniş biçimi ve işlendiği yer de büyük önem taşır. Sınıflarda kullanılan materyaller pamuk ve elyaf gibi doğal malzemelerden yapılır.

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 Waldorf Yaklaşımı Hakkında Maddeler Halinde Bilgiler

  1. A) Waldorf Eğitiminde Faydalanılan Sanat Dalları

 1- Müzik:

 Müzik, Waldorf eğitiminin temelini oluşturan sanat dallarından biridir. Dersin içeriğinde yer alan temel bilgiler öğrenciler şarkılar eşliğinde öğretilir., Müzikli eğitim, odaklanma sorunlarını azaltır, matematiksel zekayı destekler ve öğrencilerin sosyalleşmesini sağlar. Müzik dışında çeşitli tekerlemeler ve bilmeceler de eğitim sisteminin temelini oluşturur.

 2- Resim:

 Resim, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmede ve duygularını ifade etmede bir araç olarak kullanılır. Resim derslerinde pastel ve sulu boyalar dışında lego ve oyun hamurları da kullanılır.

 3- Edebiyat:

 Waldorf eğitim sisteminde öğrencilere erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırılır. Ezberci bir eğitim sistemine karşı çıkan bu yaklaşımda çocukların okuduklarını anlama, yorumlama ve ifade etme yeteneklerinin gelişmesi hedeflenir. Bazı derslerde okunan kitaplar birlikte analiz edilir.

  1. B) Waldorf Yaklaşımının Amaçları

 1) Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmesini sağlamak.

 2) Sanata merakı ve yeteneği olan çocukları erken yaşta keşfedip onları bu alanlara yönlendirmek

 3) Öğrencilerin doğaya, hayvanlara ve çevrelerine karşı duyarlı olmasını sağlamak.

  1. C) Waldorf Yaklaşımının Temel İlkeleri

 1- Waldorf yaklaşımında preskriptif adıyla da bilinen klasik eğitimin temel ilkeleri uygulanmaz.

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 2- Waldorf yaklaşımı ezberci bir eğitim sistemden farklı olarak öğrencilerin gözlem yaparak, araştırarak ve bizzat deneyimleyerek öğrenmeleri hedeflenir.

 3- Bu eğitim modelinde doğa önemli bir rol oynar. Öğrencilerin doğa ile iç içe olması sağlanır. Sık sık doğa yürüyüşleri düzenlenir. Bazı dersler okulun bahçesinde yapılır.

 4- Waldorf yaklaşımında sınıfların dekorasyonu da oldukça farklıdır. Derslikler bir çember oluşturacak şekilde dizilir. Böylece her öğrenci diğer sınıf arkadaşlarını görebilecek şekilde oturur.

 5- Münazara geleneği de Waldorf yaklaşımının en önemli unsurlarından biridir. Münazarada iki gruba ayrılan öğrenciler, kendilerine ayrılan süre boyunca karşıt görüşleri savunur.

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 6- Bu yaklaşımın ilkelerini benimseyen okullarda sınav ve test yapılmaz. Öğrencilere not verilmez. Çünkü Rudolf Steiner'e göre, not sistemi, öğrencilerin sadece sınavlara ve not ortalamasına odaklanmasına neden olur. Alman filozofa göre eğitim kurumlarının temel amacı öğrencilere not vermek değil, onlara meslek yaşamlarında gerekli olan temel bilgiler kazandırmaktır.

  1. D) Waldorf Yaklaşımının Temel Uygulamaları

 1) Dersler tamamen eğlenceli ve çocuklara uygun bir şekilde dekore edilmiş sınıflarda işlenir.

 2) Öğrenciler soru sormakta, istedikleri zaman sınıfı terk etmekte özgürdür.

 3) Müfredatta matematik, coğrafya ve tarih gibi temel derslerin yanı sıra masallar ve halk efsanelerine de yer verilir.

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