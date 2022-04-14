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Wake 2. Ve 3. Hali Nedir? Wake Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Wake 2. Ve 3. Hali Nedir Wake Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce öğrenmek isteyen ve çalışanların ilk öğrenmesi gereken kelimeler içerisinde wake gelmektedir. Özellikle taşımış olduğu anlamı ile beraber yaygın kelimeler arasında gelir. Peki Wake 2. ve 3. hali nedir? Wake fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler üzerine merak edilenleri derledik.

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 Değişik anlamlara sahip olarak İngilizcede kullanılan wake sözcüğü, 2.ve 3. hali ile değişik yapılar altında kullanılır. Düzensiz fiiller içerisinde yer alan wake kelimesi, değişik halleri ile beraber cümle içerisinde ele alınır. 

 Wake 2. Ve 3. Hali Nedir? 

 Türkçe üzerinden anlamına bakıldığı vakit wake kelimesi iki değişik yapı üzerinden ele alınır. Bunlardan biri uyanmak bir diğeri ise canlanmak olarak ifade edilir. Taşımış olduğu bu anlam kapsamında düzensiz fiiller içerisinde yer alır. 

 - Woke (İkinci hali)

 - Waken (Üçüncü hali) 

 Yukarıda verilen düzensiz fiiller ile beraber iki ve üç hali üzerinden wake kelimesi kullanılır. 

 Wake Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 Değişik anlamları ile ele alınan wake kelimesini halleri üzerinden anlamak için değişik cümleler üzerinde kullanmak mümkün. 

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 I woke up 09.00 at o'clock this morning 

 I would have waken earlier 

 Görüldüğü gibi bu şekilde İngilizce dilbilgisi ve kalıpları kapsamında 2. ve 3. halleri ile beraber kullanılır. Bu doğrultuda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün. Özellikle günlük yaşamın önemli ve yaygın kullanılan sözcükleri içerisinde yer alır.

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