Wake 2. Ve 3. Hali Nedir? Wake Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Değişik anlamlara sahip olarak İngilizcede kullanılan wake sözcüğü, 2.ve 3. hali ile değişik yapılar altında kullanılır. Düzensiz fiiller içerisinde yer alan wake kelimesi, değişik halleri ile beraber cümle içerisinde ele alınır.

Wake 2. Ve 3. Hali Nedir?

Türkçe üzerinden anlamına bakıldığı vakit wake kelimesi iki değişik yapı üzerinden ele alınır. Bunlardan biri uyanmak bir diğeri ise canlanmak olarak ifade edilir. Taşımış olduğu bu anlam kapsamında düzensiz fiiller içerisinde yer alır.

- Woke (İkinci hali)

- Waken (Üçüncü hali)

Yukarıda verilen düzensiz fiiller ile beraber iki ve üç hali üzerinden wake kelimesi kullanılır.

Wake Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

Değişik anlamları ile ele alınan wake kelimesini halleri üzerinden anlamak için değişik cümleler üzerinde kullanmak mümkün.

I woke up 09.00 at o'clock this morning

I would have waken earlier

Görüldüğü gibi bu şekilde İngilizce dilbilgisi ve kalıpları kapsamında 2. ve 3. halleri ile beraber kullanılır. Bu doğrultuda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün. Özellikle günlük yaşamın önemli ve yaygın kullanılan sözcükleri içerisinde yer alır.