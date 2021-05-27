Vulva kanseri nedir ve neden olur? Vulva kanseri belirtileri, tanısı ve tedavisi

Vulva; kadınların dış genital kısmına verilen addır. Vajinayı sarmış olan iç ve dış dudakları, iç dudak ile vajinanın duvarı arasında bulunan ve her iki kısımda yer alan Bartholin bezlerini ve klitorisi kapsamaktadır. Vulva kanseri; kadınların dış genital kısmında ortaya çıkan bir kanser türüdür. Her yaşta görüleceği gibi, daha fazla menopoz dönemine giren kadınlarda görülmektedir.

Vulva Kanseri Nedir?

Vulva kanseri; vulva kısmında kötü huylu hücrelerin veya bir başka deyişle kanserli hücrelerin anormal olarak büyümesine verilen addır. Vulva kanserlerinin yaklaşık olarak yüzde 80'i dudak bölümünü, yüzde 50'si dış dudakları, yüzde 10'u vajinayla anüs arasında bulunan kısmı, yüzde 10'u ise klitorisi etkilemektedir. Vakaların yaklaşık olarak yüzde 5'inde kanser pek çok kısımda mevcut olarak gözlemlenir.

Vulva Kanseri Neden Olur?

Vulva kanserinin neden oluştuğu tam olarak belirtilmemiştir. Vulva kanseri de pek çok kanser çeşidi gibi, genel olarak hücrelerin mutasyona uğramasıyla beraber gelişmektedir. Dış vajinal kısım şeklinde belirtilen vulva üzerinde, tümörler en çok dış dudaklara yerleşir. Vulva kanserine sebep olan etmenler tam şekilde bilinmese bile cinsel yol ile bulaşan HPV virüsünün neden olduğu varsayılmaktadır.

HPV virüsünün cinsel yol ile bulaştığı düşünüldüğünde; 11 ile 12 yaş arasındaki çocukların HPV aşısı yaptırmaları gerektiği tavsiye edilmektedir. Vulva kanserine sebep olacağı düşünülen risk unsurları ise aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- HPV virüsü,

- HIV virüsü,

- Vulva da bazı cilt rahatsızlıkları,

- İleri yaş ve menopoz dönemi,

- Sigara kullanımı.

Vulva Kanseri Belirtileri

Erken evrelerde vulva kanserinin bir bulgusu olmayabilir. İlerleyen durumlarda ise aşağıdaki gibi belirtiler görülebilir. Bunlar;

- İdrara çıkarken ağrı,

- Kabızlık,

- Sık idrara çıkma,

- Vajinada kitle ya da yumru,

- Sulu ve vajinal akıntı,

- Pelvik ağrısı,

- Kasık ağrısı,

- Sebebi bilinmeyen vajinal kanamaların varlığı,

- İlişki esnasına meydana gelen kanama olarak sıralanabilir.

Vulva Kanseri Tanısı

Vulva kanseri teşhisinde uygulanan testler ve metotlar aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Vulvanın fiziksel şekilde incelenmesi: Hekim, vulvada oluşan anormallikleri görmek adına vulvayı fiziksel şekilde inceleyebilir.

- Vulvanın incelenmesi adına özel büyüteç kullanılması: Kolonoskopi testi esnasında hekim, vulvada yer alan anormal alanların yakından görülmesi açısından büyüteç tarzında bir alet kullanabilir.

- Test için doku örneğinin alınması: Hekim; vulvada şüpheli bir durum ile karşılaşmış ise, alanın kanserli olup olmadığını anlamak için test yapmak üzere doku örneği almak isteyebilir.

Vulva kanserinin tanısı için izlenecek yollar bu şekilde sıralanabilir.

Vulva Kanseri Tedavisi

Vajinal kanser türleri; değişik metotlar ile tedavi edilebilmektedir. Bunların içerisinde radyoterapi, ameliyat ve kemoterapi bulunur. Erken evreli hastalıkların tedavisi için ilk önce cerrahi işlem tercih edilir. İlerleyen evrelerde hastalığın yayılma derecesi ve hücre türü, tedavinin temel belirleyicilerindendir.

Herhangi bir tedaviden önce hasta bireyler; tedavinin olası yan etkileri, yaklaşık olarak ne ile karşılaşacağı, tedavinin faydaları ve riski anlamalıdır. Bir kişi; kanser tedavisi ile alakalı ne denli bilgiye sahip olursa tıbbi ekip ile daha iyi iletişim kurarak, tedavi kararlarına da iyi katılım sağlayabilecektir. Vulva kanserinin varlığında, tedavi aksatılmaması gereken bir durumdur.