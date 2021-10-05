Vukuatlı ne demek? Vukuatlı kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Vukuatlı kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

1- Kabahatli

2- Suçlu

3- Hatalı

4- Mücrim

5- Olaylı

6- Zanlı

7- Fail

Vukuatlı Ne Demek?

Arapça kökenli bir sözcük olan vukuatlı, vuku kelimesine getirilen çoğul eki (-at) ve yapım eki (-lı) ile oluşturulmuştur. Vukuatlı sözcüğü hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır.

Vukuatlı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Vukuatlı kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Bir suçtan hüküm giymiş, sabıkalı

İkinci Anlamı: Bir olayda hatalı davranan

Örnek Cümle:

''Şimdi sakin göründüğüne bakma eskiden çok vukuatlı biriydi.''