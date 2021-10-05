Vukuatlı ne demek? Vukuatlı kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Vukuatlı kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.
1- Kabahatli
2- Suçlu
3- Hatalı
4- Mücrim
5- Olaylı
6- Zanlı
7- Fail
Vukuatlı Ne Demek?
Arapça kökenli bir sözcük olan vukuatlı, vuku kelimesine getirilen çoğul eki (-at) ve yapım eki (-lı) ile oluşturulmuştur. Vukuatlı sözcüğü hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır.
Vukuatlı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Vukuatlı kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Bir suçtan hüküm giymiş, sabıkalı
İkinci Anlamı: Bir olayda hatalı davranan
Örnek Cümle:
''Şimdi sakin göründüğüne bakma eskiden çok vukuatlı biriydi.''