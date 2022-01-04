Vukuatlı ne demek, ne anlama gelir? Vukuatlı kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Popüler kelimeler arasında vukuatlı kelimesi de bulunuyor. Vukuatlı kelimesi Arapça kökene sahip olan kelime türleri arasındadır. Arapça kökenli olan vukuatlı kelimesi, polisi ilgilendiren olaylar anlamına sahiptir.

Vukuatlı Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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Vukuatlı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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