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Vukuatlı ne demek, ne anlama gelir? Vukuatlı kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Vukuatlı ne demek, ne anlama gelir Vukuatlı kelimesinin TDK sözlük anlamı

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 Vukuatlı Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sözcükler pek çok kişi tarafından anlamı bakımından ele alınabiliyor. Cümle kurarken kişilerin bir anlam ifade edebilmesi, doğru kelimelerin tercih edilmesine bağlıdır. Kelimelerin doğru anlamlarıyla kullanılması için anlamlarının doğru olarak bilinmesi gerekiyor. Bireyler vukuatlı sözcüğü kullanmak için anlamı hakkında birkaç araştırma yapabilir. Vukuatlı kelimesi haber sitelerinde yer alan kelimelerden biridir. Anlamı bakımından çok kullanılan vukuatlı kelimesinin anlamını öğrenmek gerekiyor. Vukuatlı kelimesi, polisleri yakından ilgilendiren olaylar anlamındadır.

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Vukuatlı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türkçe dilinde vukuatlı kelimesinin yeri oldukça önemlidir. Her kelime Türkçe dilinde anlam bakımından kullanılabiliyor. Arapça kökenli olan sözcük türleri, Türkçe dilinde birçok anlamda kullanılabiliyor. Vukuatlı kelimesi de, bahsedilen Arapça kökenli kelimeler arasındadır. Arapça kökenli olup Türkçe diline geçen vukuatlı kelimesi, polisleri ilgilendiren olayları ifade eden bir kelimedir.

 

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