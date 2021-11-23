Vücut Yağ Oranı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Vücut Yağ Oranı kaç ve ne kadar olmalı (Kadın & Erkek)

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Vücut ağırlığımız ideal oranda olsa da vücut yağ oranı ideal oranda olmadığında fit bir görünüme ulaşmak kolay olmayabilir. Kilo vermeye karar veren kişiler, vücut yağ oranının aslında ne kadar önemli olduğunu öğreniyor.

Vücut Yağ Oranı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Vücuttaki yağ oranı, vücudumuzda bulunan yağlı doku oranının vücut ağırlığına oranı şeklinde ifade edilebilir. Bu nedenle de kilodan bağımsız olarak düşünülmesi gerekir. Bir spor salonuna başladığınız zaman ya da bir diyetisyenle çalışmaya başladığınızda ilk olarak kas oranı hesaplaması yapılır. Bu sayede vücut yağ oranı hesaplanması yapılır. Spor programınız ve diyet programınız da bu oran üzerinden hesaplanır. Çünkü kilo verirken yağ oranından mı yoksa kas oranından mı kilo veriliyor bunu ayırt edebilmek için vücut yağ oranını bilmek oldukça önemlidir. Bilinmesi gereken bir diğer detay ise, vücuttaki yağ oranının cinsiyete göre farklılık göstermesidir.

Vücut Yağ Oranı Kaç ve Ne Kadar Olmalı?

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Spor salonları ve diyetisyenler, vücut yağ oranı ve kas oranı hesaplaması yapıyor. Ama isterseniz evde kendi vücut yağ oranınızı da hesaplayabilirsiniz. Vücut yağ oranı hesaplamasının en basit formülü ise, vücut ölçülerinizi vücut yağ oranı aralıkları ile kıyaslamak olacaktır. Yediklerimizden ve içtiklerimizden vücudumuza aldığımız yağlarlar ile birlikte yaşamsal fonksiyonların devam ettirilebilmesi için vücudun farklı bölgelerine depolanır.

Her vücut şekli birbirinden farklı olduğu için her vücudun yağ depoladığı bölgelerde farklı olabilir. Kadınlarda vücut yağ oranı hesaplaması yapılırken bel ve kalça ölçümüne dikkat edilirken erkeklerde ise, bu durum boyun ve bel çevresinin ölçülmesi ile ilgilidir.

Kadınlarda vücuttaki yağ oranını ölçmek için;

Boy ölçüsü

Kalça ölçüsü (Kalçanın en kalın bölgesinden)

Bel ölçüsü (Belin en ince bölgesinden)

Boyun çevresi ölçüsü (Adem elması etrafından)

Erkeklerde vücuttaki yağ oranını ölçmek için;

Boy ölçüsü

Bel ölçüsü (Belin en ince bölgesinden)

Boyun çevresi ölçüsü (Adem elması etrafından)

Yaşamsal fonksiyonların devam ettirilebilmesi için vücut yağ oranı kadınlarda % 10-12 arasında, erkeklerde ise, % 2-4 arasında olması gerekir. Sporla uğraşan ya da sağlıklı olduğu düşünülen kişilerde vücut yağ oranı kadınlar için % 21-24 arasında erkeklerde ise, -17 arasında olması gerekir. Normal kabul edilen vücut yağ oranı ise, kadınlarda % 25-31 arasındayken erkeklerde ise, % 18-26 arasındadır. Fazla kilolu kişilerde ise, vücut yağ oranı kadınlarda ise, % 32-41 arasında erkeklerde de % 27-37 arasında olduğu görülür. Obezite sorunu yaşayan kadınlarda vücut yağ oranı ise, %42 ve üzeri, erkeklerde ise %38 ve üzeri yağ oranı vardır.

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Vücut Yağ Oranı Nasıl Düşürülür?

Kilo vermeye çalışırken vücut yağ oranını hesapladıktan sonra eğer vücuttaki yağ oranı yüksek çıkarsa bazı önlemler almak gerekir. Bunun için yağ oranı düşürmeye yönelik çeşitli antrenmanlar yapmak ve beslenme şeklini değiştirmek gerekir. Beslenme düzeninde yapılması gereken ilk değişiklik ise, günlük olarak aldığınız kalori miktarını yaktığınız kalori miktarının çok üzerinde bırakmamak olması gerekir. Düşük kalorili, karbonhidrat ve protein ağırlıklı besinlere yönelmek, aç kalmadan beslenmeyi önemli ölçüde kolaylaştırır. Bol su tüketmek ve yemekleri yavaş yemek de yağ yakmaya yardımcı olur. Aynı zamanda düzenli olarak yürüyüş yapmak da yağ yakımını önemli ölçüde hızlandırır.