Vücut Isısı Neden Düşer? Yetişkin Kadınlarda Ve Erkeklerde Uyurken Ya Da Normal Şartlarda Vücut Isısının Düşmesi
Yetişkin bir kişinin normal vücut ısısı yaklaşık 37°C' olmaktadır. Bahsedilen ısının 35°C'nin altına düşmesi durumunda Hipotermi ortaya çıkmaktadır. Hipotermi, vücudun oldukça uzun bir sürede üretebileceğinden çok daha fazla düzeyde ısı kaybetmesi neticesinde oluşmaktadır. Bu durum genelde soğuk, rüzgarlı havalarda, soğuk evlerde ya da soğuk sularda uzun süre zaman geçiren kişilerde ortaya çıkmaktadır. Ancak, yağmur veya ter bile vücudun doğru elbiseler tarafından yeteri kadar korunmaması durumunda vücut ısısında olağan dışı bir düşüşe yol açabilmektedir. Şiddetli hipotermi hayatı tehdit eden önemli ve oldukça acil bir durumdur çünkü bireyin yaşamsal faaliyetlerinin sağlanması için önemli olan organların çalışmamasına neden olarak hayati risk oluşturabilmektedir. Sizin için vücut ısısının neden düştüğünü ve yetişkin kadınlarda ve erkeklerde uyurken ya da normal şartlarda vücut ısısının düşmesi durumunu detayları ile derledik.
Normal vücut ısısı kişilerde kaslar tarafından sağlanan ve aynı zamanda beynin ön kısmında yer alan ayrıca bir hayli önemli görevleri bulunan hipotalamus bölümünden kontrol edilen bir değeri ifade etmektedir. Vücut ısısının normal düzeyin üstüne çıkması ya da normal düzeyin altında seyretmesi birey için bir hayli tehlikelidir ve bu iki durum da ölümcül nitelikteki tablolara neden olabilmektedir. Bu sebeple her iki durumda da bireye acil bir biçimde müdahalede bulunmak bir hayli önemlidir.
Vücut Isınının Düşmesi Nedir?
Vücut ısının düşmesi tıpta hipotermi şeklinde ifade edilmektedir. Hipotermi, vücudun en hızlı düzeyde üretebildiği ısıdan çok daha hızlı biçimde ısı kaybedilmesi neticesinde vücut sıcaklığında ciddi düzeyde azalma görülen ve acil bir şekilde müdahale yapılmadığı takdirde ölüme neden olabilen bir hayli tehlikeli bir durumdur. Bir bireyin normal vücut sıcaklığının otuz yedi derece olduğu bilinmektedir ve bahsedilen vücut sıcaklığının otuz beş derece altına düşmesi durumuna hipotermi adı verilir.
Hipotermiye yalnızca soğuk ortamların sebep olduğu sanılsa da esasında pek çok etken hipotermi oluşmasına sebep olabilmektedir. Ancak genelde bireylerin soğuk ortamlar içerisinde uzun süre maruz kalması neticesinde meydana gelen bir sorundur. Vücudun normal olan sıcaklığının bir hayli altına inmesi neticesinde kalp, sinir sistemi ya da çeşitli organların ve sistemlerin çalışma sistemlerinde bazı problemlerle karşılaşılmaktadır ve bu problemler durumun ölümcül olmasının asıl nedenidir. Böyle bir durumda acil bir şekilde müdahale edilmez ise bu mekanizmalarda meydana gelen sorunlar kalbin, solunum sisteminin ya da farklı organlar ile sistemlerin iflas etmesine yol açabilmektedir. Bu durumdaysa ölüm gerçekleşmektedir. Acil müdahale esnasında yapılması gerekli olan ilk tedavi vücudu normal olan sıcaklığına geri getirebilmeye çalışmak olmalıdır.
Kadınlarda ve Erkeklerde Uyurken ya da Normal Şartlarda Vücut Isısı Neden Düşer?
Kadınlarda ve erkeklerde uyurken ya da normal şartlar altında vücut ısısının olağan dışı bir düşüşüne sebep olan unsurlardan birkaç tanesi şöyle sıralanabilmektedir; yetersiz giysi veya düşük dış ortam sıcaklığına maruz kalmak en önemli etkendir. Bunun dışında özellikle soğuk havalarda yetersiz bir şekilde hareket etmek, sıcak havalarda bile su içerisinde uzun süreler ile kalmak şeklinde sıralanmaktadır.
Vücut Isısının Düşme Nedenleri Nelerdir?
Vücut ısısında olağan dışı bir düşüşe sebep olan faktörlerden birkaç tanesi şöyle sıralanabilmektedir:
Yetersiz elbise veya düşük dış alan sıcaklığının mevcut olması
Soğuk havalarda yetersiz bir şekilde hareket etmek
Sıcak havalarda olsa dahi suyun içerisinde uzun süre boyunca kalmak
Soğuk suyun içerisine düşmek
Özellikle de bebeklerde ve küçük olan çocuklarda: ıslak ya da nemli elbiselerin giyilmesi
Vücut üzerinde geniş çaplı olan yanıklar
Karlı havalarda kaza geçirmek
Şeklinde sıralanmaktadır.