Vücut Isısı Neden Düşer? Yetişkin Kadınlarda Ve Erkeklerde Uyurken Ya Da Normal Şartlarda Vücut Isısının Düşmesi

Normal vücut ısısı kişilerde kaslar tarafından sağlanan ve aynı zamanda beynin ön kısmında yer alan ayrıca bir hayli önemli görevleri bulunan hipotalamus bölümünden kontrol edilen bir değeri ifade etmektedir. Vücut ısısının normal düzeyin üstüne çıkması ya da normal düzeyin altında seyretmesi birey için bir hayli tehlikelidir ve bu iki durum da ölümcül nitelikteki tablolara neden olabilmektedir. Bu sebeple her iki durumda da bireye acil bir biçimde müdahalede bulunmak bir hayli önemlidir.

Vücut Isınının Düşmesi Nedir?

Vücut ısının düşmesi tıpta hipotermi şeklinde ifade edilmektedir. Hipotermi, vücudun en hızlı düzeyde üretebildiği ısıdan çok daha hızlı biçimde ısı kaybedilmesi neticesinde vücut sıcaklığında ciddi düzeyde azalma görülen ve acil bir şekilde müdahale yapılmadığı takdirde ölüme neden olabilen bir hayli tehlikeli bir durumdur. Bir bireyin normal vücut sıcaklığının otuz yedi derece olduğu bilinmektedir ve bahsedilen vücut sıcaklığının otuz beş derece altına düşmesi durumuna hipotermi adı verilir.

Hipotermiye yalnızca soğuk ortamların sebep olduğu sanılsa da esasında pek çok etken hipotermi oluşmasına sebep olabilmektedir. Ancak genelde bireylerin soğuk ortamlar içerisinde uzun süre maruz kalması neticesinde meydana gelen bir sorundur. Vücudun normal olan sıcaklığının bir hayli altına inmesi neticesinde kalp, sinir sistemi ya da çeşitli organların ve sistemlerin çalışma sistemlerinde bazı problemlerle karşılaşılmaktadır ve bu problemler durumun ölümcül olmasının asıl nedenidir. Böyle bir durumda acil bir şekilde müdahale edilmez ise bu mekanizmalarda meydana gelen sorunlar kalbin, solunum sisteminin ya da farklı organlar ile sistemlerin iflas etmesine yol açabilmektedir. Bu durumdaysa ölüm gerçekleşmektedir. Acil müdahale esnasında yapılması gerekli olan ilk tedavi vücudu normal olan sıcaklığına geri getirebilmeye çalışmak olmalıdır.

Kadınlarda ve Erkeklerde Uyurken ya da Normal Şartlarda Vücut Isısı Neden Düşer?

Kadınlarda ve erkeklerde uyurken ya da normal şartlar altında vücut ısısının olağan dışı bir düşüşüne sebep olan unsurlardan birkaç tanesi şöyle sıralanabilmektedir; yetersiz giysi veya düşük dış ortam sıcaklığına maruz kalmak en önemli etkendir. Bunun dışında özellikle soğuk havalarda yetersiz bir şekilde hareket etmek, sıcak havalarda bile su içerisinde uzun süreler ile kalmak şeklinde sıralanmaktadır.

Vücut Isısının Düşme Nedenleri Nelerdir?

Vücut ısısında olağan dışı bir düşüşe sebep olan faktörlerden birkaç tanesi şöyle sıralanabilmektedir:

Yetersiz elbise veya düşük dış alan sıcaklığının mevcut olması

Soğuk havalarda yetersiz bir şekilde hareket etmek

Sıcak havalarda olsa dahi suyun içerisinde uzun süre boyunca kalmak

Soğuk suyun içerisine düşmek

Özellikle de bebeklerde ve küçük olan çocuklarda: ıslak ya da nemli elbiselerin giyilmesi

Vücut üzerinde geniş çaplı olan yanıklar

Karlı havalarda kaza geçirmek

Şeklinde sıralanmaktadır.