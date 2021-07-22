Vsa Nedir, Ne İşe Yarar? Honda Vsa Sistemi Nasıl Çalışır?

VSA gibi elektronik denge ve çekiş kontrol sistemleri, özellikle kötü koşullarda trafik kazalarının sayısını önemli ölçüde azalttığı için kredilendirilir ve bu, çoğu güncel Honda modelinde bulunan bir teknolojidir.

VSA Nedir ve Ne İşe Yarar?

VSA, Araç Stabilite Yardımı anlamına gelir. Özellikle sistemin sensörleri önden veya arkadan savrulma tespit ederse, viraj alma sırasında arabaların doğru şekilde işlemesini sağlamaya yardımcı olur. Özellikle farklı tekerleklerde farklı tutuş miktarları olduğunda, normalde kaymaya veya sürmeye neden olan bir durum olduğunda kullanışlıdır.

Sistem genellikle hava koşullarının, gevşek bir yol yüzeyinin veya aracın girmeye çalıştığı köşe için çok hızlı sürülmesinin neden olduğu tehlikeli koşullar altında etkinleşir. VSA ayrıca kaygan arazide veya dik yokuşlarda yumuşak hızlanmanın korunmasına yardımcı olabilir.

Teknoloji, motor gücünü otomatik olarak değiştirerek ve her bir tekerleğin frenlerini ayrı ayrı uygulayarak, çekişi artırarak ve aracı daha yakın sürücü kontrolü altında tutarak çalışır.

Honda VSA Sistemi Nasıl Çalışır?

VSA, aracın amaçlanandan daha fazla veya daha az dönmesi durumunda, viraj alma sırasında aracın dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca kaygan yüzeylerde çekişin korunmasını da sağlar. Bunu, motor çıkışını düzenleyerek ve seçici olarak fren uygulayarak yapar. Lastik tipi ve boyutu karıştırılırsa VSA düzgün çalışmayabilir.

Konsolda Yanıp Sönen VSA Işığı;

Honda'nın konsolunda VSA ışığının yanıp söndüğünü görürseniz, bunun bir arıza veya başka bir uyarı olduğundan endişelenmenize gerek yoktur. Yanıp sönen ışık, sistemin devreye girdiği ve aracın daha güvenli bir şekilde yönlendirilmesine yardımcı olduğu anlamına gelir. Sistem çalışırken, kullanımda birkaç değişiklik fark edebilirsiniz. Bunlar;

Gaz pedalı motor gücünü beklediğiniz kadar artırmayabilir.

Gaz pedalını kaldırmadan motor gücü düşebilir.

Frenler otomatik olarak uygulanabilir, ancak bu çok fark edilebilir veya ani olmamalıdır.

VSA sistemi mükemmel bir sürüş yardımı olsa da, hatasız değildir. Işığın sık sık yandığını görürseniz, bu, Honda'nızı çok sık biraz fazla zorladığınız anlamına gelebilir.

Kalıcı VSA Aktivasyon Işığı;

VSA aktivasyon göstergesi yanıp sönmek yerine yanık kalırsa, bu genellikle sistemin konsol anahtarı aracılığıyla devre dışı bırakıldığı anlamına gelir. Sistemin yeniden açılması bu ışığı temizlemelidir.

VSA Sistem Gösterge Işığı;

Bilmeniz gereken ikinci bir VSA konsol ışığı var. VSA Sistem Göstergesi yanar ve açık kalırsa bu, sistemin kendisinde bir sorun olduğu anlamına gelir. Görürseniz, güvenli olduğunda kenara çekin ve motoru kapatıp tekrar açın. Işık geri gelirse, arızayı teşhis etmek için bir servis incelemesi ayarlayın. Bu arada, arabanızı sürmek tamamen güvenlidir, ancak VSA sistemi sizi zor koşullarda korumak için orada olmayacağından, sorun çözülene kadar ekstra dikkatli sürmek iyi bir fikirdir.

ABS Ne Anlama Geliyor?

ABS kontrol modülü, ABS tekerlek sensörlerinden gelen girdilere göre ABS sisteminin aktivasyonunu kontrol eder. Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi ve çekiş kontrol sistemi, aracın dengesini korumak için birlikte çalışır.

ABS Işığını Nasıl Sıfırlarlanır?

Pozitif kabloyu araç aküsünden ayırın ve ardından aracın elektrik sistemini boşaltmak için fren pedalına basılı tutun. Bu, aracın merkezi bilgisayarını sıfırlayacaktır.

Işık tekrar yanarsa ABS sensörünü değiştirin.

VSA olmadan, arabanız normal frenleme ve viraj alma kabiliyetine sahip olacak, ancak VSA çekiş ve denge geliştirmesine sahip olmayacak. Bu anahtar sol havalandırma deliğinin altındadır. Araç Denge Yardımı sistemini açıp kapatmak için bu düğmeye basabilirsiniz. VSA kapalı olduğunda, VSA Aktivasyon Göstergesi ışığı hatırlatıcı olarak yanacaktır.