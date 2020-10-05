Voscreen nedir? Voscreen nasıl kullanılır ve ücretli midir?

Voscreen, eğlenceli ve de ücretsiz bir şekilde İngilizce öğrenme aracı olmaktadır.

Voscreen Nedir?

Film, dizi, çizgi film, belgesel gibi yayınlardan kısa kısa İngilizce diyalogların videoları yayınlayarak, sistemi kullanan kullanıcıların videolarda geçmekte olan diyalogları dinlemesini ve de daha sonra İngilizce diyaloglara cevap vermek yolu ile kişilere İngilizce öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu uygulamayı kullanan kişiler genel olarak İngilizce telaffuzunu geliştirebilir ve de İngilizce grammerini doğru bir şekilde kullanmayı öğrenebilirler. Anadil olarak Türkçe, Almanca, Fransızca dillerinin de içinde olduğu 19 dili anadil seçilebilir.

Voscreen Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Voscreen’e giriş yapıldığında karşımıza bir video çıkarak oynamaya başlamaktadır. Videoyu dinledikten sonrasında altta iki seçenek gelmekte olup bunlar içinden sol tarafta, videoda geçmiş olan diyaloğu tam olarak görmeden cevap verilmemektedir. Sağ tarafta ise videoda geçmiş olan diyaloğu görüp cevap verilmektedir.

Herhangi biri seçildiği zaman uygulama bize genel olarak iki adet seçenek sunmaktadır, bu seçeneklerden birisi doğru diğeri de yanlış cevaptır. Kullanan kişilere ise verilen sürenin içinde doğru olan cevabın bulunması istenmektedir. İsteğe bağlı bir şekilde joker kullanıp alt yazı görebilir ya da altyazıyı okuduktan sonrasında cevap da verilebilir. Uygulama süre olarak 10 saniye zaman vermektedir. Doğru cevaplama ya da yanlış cevaplama durumlarına göre seviye zorlaşıp kolaylaştırabilmektedir.

Voscreen Nasıl Giriş Yapılır?

Tarayıcımızdan www.voscreen.com sayfasına girilip burada SIGN UP kısmından önce üye olunur, aynı zamanda isteyen kişiler Connect with Facebook tıklayıp bu uygulamaya giriş yapabilir. Uygulama mobil olarak android ya da ios telefonlarına da yüklenebilmektedir.

Voscreen Uygulamasının İçeriği

Öncelikle, oynat butonu soru kişilere video vasıtası ile gelmekte olup video bittiğinde diyaloğu yeniden dinlemek amacı ile oynat butonuna basılabilir. Zaman konusunda uygulama her soruya 10 saniyelik bir zaman vermektedir. Altyazı açık seçeneği videoda geçen bu diyaloğun altyazılı bir halini görüp ona göre cevap verebilmektedir.

Bu altyazı kapalı da olabilir. Kişinin isteğine bağlı değişmektedir. Görüntülenme sayısına bakılacak olur ise bu seçenek sorunun hemen hemen kaç kişi tarafından da görüntülendiğini göstermektedir. Klibin konusu videoda oynatılmış olan ne ile alakalı ise o alanda bilgiler yer almaktadır. Ayrıca doğru cevap yanlış cevap ve skor puanları da gösterilmektedir.