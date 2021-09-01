Volvo Hangi Ülkenin Araba Markası Ve Nerede Üretiliyor? Volvo Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Volvo uzun adı ile Volvo Cars olarak adlandırılır. Daha çok Volvo ismi ile anılmaktadır. Volvo Dünya'nın en dayanıklı arabaları üreten markalardan bir tanesidir. Dünya çapında hizmet veren otomobil markaları arasında yer almaktadır.

Volvo Hangi Ülkenin Markası?

Volvo Cars Kuzey Avrupa ülkelerinden olan İsveç merkezli bir otomobil markasıdır.

Volvo Nerede Üretiliyor?

Volvo İsveç'te üretilmektedir.

Volvo Ne Zaman Kuruldu?

Volvo markası 1927 yılının Nisan ayında kurulmuştur.

Volvo'nun Sahibi Kim?

Volvo otomobil markasının sahibi Geely firmasıdır.

Volvo'nun Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

İlk olarak Volvo 1927 yılında kurulmuştur. İsveç'in Göteborg şehrinde fabrikası ile üretime başlamıştır. 1927 yılında Volvo sadece 297 araç üretmişti. Daha sonra 1928 yılında kuruluşundan bir yıl sonra üretimini arttırdı. Tam olarak 1930 yılında da 650'ye yakın binek araç satmıştır. Bu şekilde dikkatleri üzerine çeken Volvo daha sonra Avrupa ülkelerine kamyon ihracatına da başlamış bu alanda başarı yakalamıştır.