Voltmetre nedir ve ne işe yarar? Voltmetre nasıl çalışır? Voltmetre kullanımı hakkında bilgi

Voltmetrenin mucidi ünlü İtalyan fizikçinin adı Volta olduğu için voltmetre adı ile kullanılmaya devam edilmiş olan bir cihazdır. Analog ve dijital şekilde üzere çeşitleri bulunmaktadır.

Voltmetre Nedir?

Voltmetre, devrelerin herhangi iki noktasının arasındaki potansiyel farkını yani gerilimi ölçmek amacı ile kullanılan araçtır. Voltmetre aslında potansiyel farkı ölçülecek olan iki nokta arasına paralel bir şekilde bağlanır.

Voltmetrenin direnci oldukça yüksek olduğu için üzerinden geçen akım da küçük olur. Böylelikle akımın tamamına yakınının olan potansiyel farkı ölçülecek olan devre parçasından geçmesi sağlanmaktadır. Potansiyel fark V sembolü ile gösterilir ve birimi de volttur. Voltmetrelerin analog ve de sayısal göstergeli türleri bulunmaktadır. Eğer seri bağlanır ise devrede akım geçmez ve açık devre oluşur. Devreye paralel bağlanır.

Voltmetre Nasıl Çalışır?

Voltmetre bir elektrik devresinin iki adet farklı bölgesi arasındaki gerilimi ölçer. Bu sebeple bağlama şekli paralel olmalıdır. Bu durum iç direncin yüksek olmasını gerektirmektedir. İç direncin düşük olmadı kısa devre sebebi olmaktadır. Voltmetrenin ilgili devreye paralel bir şekilde değil de seri bir şekilde bağlanması farklı sorunlara sebep olmaktadır. Seri bağlama yapılırsa ortaya çıkabilecek sorunların nedeni iç direnç yüksekliği olmaktadır. Bu durum da devrede anormal çalışmaya neden olur. Oluşan anormallik devre üzerinde olması gerekenden daha az ve ya daha çok akım geçmesi olarak da gözlenebilmektedir.

Voltmetre Bağlantısında Nelere Dikkat Edilir?

Voltmetre cihazından doğru bir şekilde yararlanabilmek amacı ile aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bunlar:

Voltmetreler devrelere bağlanırken özellikle paralel bağlanması konusuna dikkat edilmeli ve de seri bağlamadan kaçınılmalıdır.

Bir voltmetre devreye bağlanması sırasında alan hacmi ile kapasitesi dikkate alınmalı olup mevcut olan kapasitenin üstünde herhangi bir devreye bağlanmamalıdır.

Devreye voltmetre bağlamadan öncesinde ölçüm yapılacak olan alana en uygun bir voltmetrenin seçilmesi çok önemlidir.

Voltmetrenin bağlanması sırasında artı ve ya eksi kutuplar her zaman dikkate alınmalıdır. Artı (+) yüklü kutuplar her zaman en yüksek potansiyel içeren tarafa bağlanmaktadır. Eksi (-) yüklü kutuplar ise alçak potansiyel olan yere bağlanır. Ayrıca alternatif akım olan devreleri söz konusu olduğu zaman bu yönlerin herhangi bir önemi yoktur.