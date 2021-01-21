Voltaj regülatörü nedir ve ne işe yarar? Voltaj regülatörü nasıl çalışır ve nerelerde kullanılır

Regülatörler alçak gerilim sistemlerinde bulunan enerjinin az veya çok gelmesi gibi durumlarda bir yükselteç olarak kullanılan ürünlerdir. Regülatörler kullanım amaçları sebebi ile günümüzde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Voltaj Regülatörü Nedir ve Ne İşe Yarar?

Elektrik sistemlerinde sabit bir gerilimin gerektiği durumlarda voltaj regülatörlerinin kullanılması gerekmektedir. Ülkemizde bazen şebeke gerilimlerinde dalgalanmalar yaşanabilmektedir. Dalgalanmalar belli düzeylerde olduğu zaman herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Fakat aşağı ve yukarı yönlere doğru eğer yüksek dalgalanmalar olursa o zaman beslenilen yükler oldukça ciddi zararlar görebilmektedir. Bu tarz durumlar yaşandığı zaman özellikle de kritik yüklerin beslendiği alanlarda sabit çıkış gerilimine ihtiyaç olur.

Voltaj regülatörlerinde girişte uygulanan gerilimler değişken olabilir ancak çıkıştaki gerilimlerin sabit olması gerekmektedir. Değişken gerilimler hiç bir zaman yüke uygulanmamaktadır. Öncelikli olarak regülatörlerden geçmesi gerekir. Sonrasında yüke uygulanma işleminin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bileşenlerin oluşabilecek hasarlardan korunması amacı ile voltaj regülatörleri bir tampon görevi gören yapılardır.

Voltaj Regülatörü Nasıl Çalışır ve Nerelerde Kullanılır?

Modern olan voltaj regülatörleri yüksek performanslara sahip olan dijital kontrol devreleri olarak görev görürler. Bunlar potensiyometre ayarlarının ortadan kaldırıldığı ve kullanıcıların çıkışları bir tuş takımı sayesinde ayarlayabildikleri solid state devreler ile sağlamaktadırlar.

Günümüzde kullanılmakta olan voltaj regülatörleri voltaj dalgalanmalarına karşı çok hassastır. Bu sebeple de pahalı ve çok değerli elektronik cihazlarda kullanılması açısından oldukça kullanışlıdır. Televizyonlar, CNC, tıbbi cihazlar, klimalar, bilgisayarlar, laboratuvar ekipmanları, telekomünikasyon ekipmanları, endüstriyel makineler gibi pek çok cihazın korunması amacı ile voltaj regülatörleri kullanmak mümkündür.

Voltaj Regülatörleri Neden Kullanılmalıdır?

Elektrik cihazlarının tamamı belli bir giriş gerilimi toleransı ile çalışmaktadır. Bazı cihazlar gerilimlerin 'nunu tolere ederken, bazıları ise %5 ya da daha azını tolere eder. Evlerde kullanılan cihazlar sürekli 230 V gerilim ile çalışmaz. Giriş gerilimlerinde dalgalanmalar olabilir fakat yine de sorunsuz bir şekilde çalışabilirler. Bu tüm elektriksel cihazlarda aynı şekildedir.

Gerilim dalgalanmaları pek çok hatta görülebilir. Özellikle de sonlandırılmış hatlarda çok fazla görülür. Gerilim dalgalanmalarının oluşum sebepleri hatalı kablolama, aydınlatma, elektrik hataları, cihazın periyodik bir şekilde kapatılması sebebi ile görülmektedir. Bu tarz dalgalanmalar elektrikli cihazların zarar görmelerine sebep olmaktadır. Uzun süreli görülen gerilim dalgalanmaları elektrikli cihazların kalıcı zarar almalarına sebep olabilmektedir.