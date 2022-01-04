Volta ne demek, ne anlama gelir? Volta kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Volta kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yürümek

2- Turlamak

3- Dolanmak

4- Mesire

5- Gezmek

6- Dolaşmak

Volta Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Diğer Avrupa dillerinde de terim anlamında kullanılan volta, bir gemicilik terimidir. Rüzgarlı ve fırtınalı havalarda gemilerin zigzag çizerek ilerlemesine volta denir. Kelimenin fiil hali ''volta atmak'' şeklinde yazılır. Genellikle birini beklerken ya da vakit geçirmek için yapılan yürüyüşlere volta denir.

Volta Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Volta kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Halatları birbirine sıkıcı bağlama

İkinci Anlamı: Zincirlerin birbirine dolanması

Üçüncü Anlamı: Sınırlı bir alanda gidip gelme, yürüme

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Volta Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Arkadaş gecikince yokuşun başından sonuna kadar volta atmaya başladık.

2- Hapishanedeki mahkumlar can sıkıntılarını biraz olsun dindirebilmek için volta atıyorlardı.