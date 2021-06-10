Voleybol Nedir Ve Nasıl Oynanır? Voleybol Ne Zaman Bulundu

Birçok spor hem kadınlar hem de erkekler tarafından yapılabilmektedir. Bu sporlardan biriside voleyboldur. Profesyonel olarak yapılabilen voleybolu amatör olarak yapan kişilerde oldukça çoktur. Özellikle okul hayatı boyunca neredeyse herkes voleybol oynamıştır. Zaten bu yüzden çok sevilen bir spor olmayı başarmıştır. Futbol ve basketbol kadar voleybolunda ilgi çekici bir spor olduğunu söyleyebiliriz.

Voleybol Nedir ve Nasıl Oynanır?

Voleybol, file ile ikiye bölünmüş bir alanda oynanan bir spor dalıdır. Bu spor dalını oynamak için iki takıma ihtiyaç vardır. Resmi voleybol kurallarına göre bu iki takımın altışar kişiden oluşması lazımdır. Altışar kişiden oluşan iki takım voleybol sahasına gelerek voleybol topu ile bu sporu yapmaktadır.

Voleybol, son derece zevkli olan bir spordur. Zaman geçirmek ve eğlenmek için ideal sporlardan birisidir. Hem erkekler hem de kadınlar bu sporu kolaylıkla yapabilmektedir. Voleybol maçlarının son derece heyecanlı ve keyifli geçtiği görülmektedir. İki takımında galip gelmek için elinden geleni yapması lazımdır. Bu yüzden voleybol maçları oldukça çekişmeli geçmektedir.

Profesyonel olarak yapılan, voleybol sporunda resmi liglerin olduğu bilinmektedir. Voleybol liginde mücadele eden çok başarılı takımlar bulunmaktadır. Tabi bu sporu isteyen herkes yapabilir. Bunun için voleybolun kurallarını ve nasıl oynanması gerektiğini bilmek lazımdır.

Voleybol Nasıl Oynanır?

Voleybol oynamak için öncelikle iki takıma ihtiyaç vardır. Bu iki takım voleybol sahasına gelerek mücadeleye başlarlar. Voleybol sahası kapalı veya açık olabilir. Genellikle kapalı saha tercih edilmektedir. Voleybolun kapalı bir oyun alanında oynanması daha iyi olmaktadır.

Voleybol oynanırken elinizde bir top bulunmaktadır. Bu topu kurallara uygun bir şekilde karşı sahaya geçirmeniz gerekmektedir. Bu topu karşı sahaya geçirdikten sonra rakip oyuncuların topu karşılayamaması gerekir. Ayrıca karşı tarafa geçirdiğiniz topun dışarı çıkmaması lazımdır. Yani bir takım elinde bulunan topu kurallara uygun bir şekilde rakip sahanın zeminine temas ettirmelidir.

Voleybol Kuralları

Voleybol kuralları net olarak belirlenmiştir ve kurallar değiştirilemez. Belirlenen bu kurallara göre voleybol sporunu herkes yapabilir. Keyifli ve heyecanlı olan voleybolu oynamak son derece güzeldir. Voleybolun kurallarını öğrenerek bu sporu daha doğru bir şekilde yapabilirsiniz.

- Altı kişilik iki takım oluşturulmalıdır.

- Voleybol sahası belirlenmelidir.

Voleybol sahasında bir adet file bulunmalıdır. Bu file sahayı tam olarak ortadan ikiye bölmelidir.

- Yumuşak ve voleybol oynamaya uygun bir top seçilmelidir.

- Voleybol maçı servis atışı yapılarak başlar.

- Bir takım sayı kazanmak için topu karşı takımın sahasına göndermelidir. Eğer top zemine temas ederse sayı kazanılmış olur. Top dışarı giderse sayı kaybedilmiş demektir.

- Servis atışları tek bir dokunuşla ve servis alanından yapılmalıdır.

- Bir takım gelen topa üç kez vurabilir. Üç vuruş sonrasında top takip sahaya gönderilmelidir.

- Bir oyuncu gelen topa üst üste iki kez dokunamaz.

- Rakip sahaya ayak basmak yasaktır ve üç seti kazanan takım galip gelmektedir.

Voleybol Ne Zaman Bulundu?

Voleybol oyununu ABD'de bulunan beden eğitimi öğretmeni William G. Morgan tasarlamıştır. Bu spor 1895 yılında kapalı alan sporu olarak oynanmaya başlamıştır. Voleybol kuralları 1916 yılında yeniden düzenlenmiştir. 1947'de ise Paris'te Uluslararası Voleybol Federasyonu kurulmuştur. Voleybol, bulunduğu yıldan itibaren keyifle oynanan ve sevilen bir spor olmayı başarmıştır.