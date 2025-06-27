Vize süreci eğitimi etkiliyor... ‘Eğitim Vizemi Şimdi İstiyorum’ kampanyası başlatıldı

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Türkiye’den yurtdışında lisans, yüksek lisans ve Erasmus programlarına kabul alan öğrencilerin vize randevularına ulaşamamasıyla başlayan kriz derinleşirken şimdi de vize dolandırıcıları türedi. Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB), soruna dikkat çekmek amacıyla ‘Eğitim Vizemi Şimdi İstiyorum’ kampanyası başlattı. YEDAB’ın açıklamasına göre; Erasmus, lisans ve yüksek lisans programlarına kabul edilen birçok öğrenci, aylar süren randevu kovalama süreçleri nedeniyle değil vize almak, vize başvurusu bile yapamıyor. Uçuşlar iptal ediliyor, üniversite kayıtları kaçıyor. YEDAB, yaşanan bu durumu aksaklık olarak değil, sistemsel bir kriz olarak nitelendiriyor.

SIK SIK SORUN YAŞANIYOR

Öğrencilerin yaşadığı temel problemler arasında; randevu almakta zorluk, 2 ila 4 ay süren bekleme süreleri, resmî aracı kurumlarla iletişim kurulamaması ve evrak teslim süreçlerindeki belirsizlikler öne çıkıyor. Dernek, özellikle Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Polonya’da bu tür sorunların sık yaşandığını belirtiyor. YEDAB verilerine göre, her yıl yaklaşık 10 bin Türk öğrenci Erasmus programına kabul ediliyor. Her yıl Almanya’ya 18 binin, İtalya’ya ise 6 binin üzerinde öğrenci başvuruyor. Ancak bu öğrencilerin önemli bir kısmı, randevu sistemi tıkanıklığı nedeniyle eğitim hakkına erişemiyor. Hatta devlet veya okul bursu kazanan öğrenciler bile vize randevusu alamadığı için programlara katılamıyor.

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SAHTE ARACILARA DİKKAT

Vize randevularında yaşanan tıkanıklık yeni tür bir dolandırıcılığa da zemin yaratıyor. Almanya ve İtalya vize başvurularında yetkili tek kurum olan iDATA, önceki gün logosunu izinsiz kullanan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Uyarı, İstanbul’da iki üniversite öğrencisinin dolandırılmasıyla gündeme geldi. Öğrenciler, kendilerini kurum personeli gibi tanıtan kişiler tarafından aranarak, sahte form ve dekontla yönlendirilip 7 bin 940 TL ödeme yaptı. Ödemeyi gönderdikten sonra numaraları engellenen öğrenciler, durumu emniyete bildirdi. iDATA, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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‘RANDEVULARDA KRİZ YAŞANIYOR’

YEDAB Başkanı Osman Yılmaz, vize mağduriyetleriyle ilgili şöyle konuştu:

“Avrupa’nın bir çok ülkesinde vize randevuları aslanın ağzında. ABD’de vizeler geçtiğimiz hafta yeniden açıldı. Avrupa’da ise başta İtalya olmak üzere bazı ülkelerde vize reddi oranı geçtiğimiz yıl yüzde 8-10 seviyelerinde oldu. Yaklaşık bin öğrenci sadece randevu alamadığı için kayıt hakkını kaybetti. Bu yıl da aynı şeylerin olmasını istemiyoruz. Kampanyayı bu yüzden başlattık. Sahte aracı kurum tedirginliği de arttı. Google’da yapılan aramalarda her sonuca inanmamak lazım. Dernek olarak öğrencilere ‘merdiven altı’ ajanslardan uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuyoruz.”

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EĞİTİM VİZELERİ ÖNCELİKLENDİRİLMELİ

Kampanya kapsamında YEDAB şu dört temel çağrıda bulunuyor:

* Eğitim vizeleri konsolosluklarda önceliklendirilmeli, personel eksikliği varsa giderilmeli.

* Vize aracı kurumlarının kapasitesi artırılmalı.

* Öğrenciler ve veliler sosyal medya üzerinden yaşadıkları sorunları görünür kılmalı.

* Dışişleri Bakanlığı, ulusal ajanslar ve bağlı kurumlar ilgili ülkelere resmi bilgilendirme yapmalı.