Vize alamadı ama birinciliği aldı

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Fransa’da 2002 yılında kurulan A Traverse la Flute Derneği’nin 2011 yılından beri her yıl Nice şehrinde düzenlediği ve müzik otorielerince önemli bulunan Flutissimo Flüt Festivali, farklı yaş gruplarındaki yetenekli flütçüleri bir araya getiriyor. 6 farklı yaş kategorisinde düzenlenen yarışma sonunda katılımcılar, alanında öne çıkan flüt sanatçılarından ustalık dersi alma şansı yakalıyor. 6 ile 32 yaş aralığındaki sanatçıların eserlerini sergilediği yarışmada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı öğrencisi Duru Bulam, 15-18 yaş kategorisinde 1’inciliği kazandı. Yarışma tarihinden 2 ay önce Fransa’ya vize başvurusu yapmak için randevu almak isteyen Bulam bu rendevuyu bir türlü alamadı. Bunun üzerine yarışma komitesi Duru’dan performansını video olarak göndermesini istedi. Bu yolla kendi yaş kategorisinde dörtFransız rakibiyle yarışan Duru jüri tarafından oy birliğiyle birinci seçildi. Henüz 6 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Bulam, sonrasında flütle devam eden müzik yolculuğunu ve son başarısını şöyle anlattı:

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KAZANMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM

“Fransa’ya gitmek için yarışmadan 2 ay önce vize randevusu bakmaya başladım. Bu 2 ay boyunca her gün vize randevu sistemini kontrol ettiysem de bir türlü randevu bulamadım. Yarışmanın gerçekleşmesine iki hafta kala komitenin önemli isimlerden Flüt Sanatçısı Prof. Dr. Sibel Kumru Pensel, değil vize vize randevusu bile alamadığımız için bana ve Türkiye’den yarışmaya katılacak 4 arkadaşıma uzaktan katılma imkânı sağladı. Bu sayede videolarımı çekip yarışmaya gönderdim. Böyle bir imkan doğmasaydı yarışmaya gidemeyecek ve bu başarıyı elde edemeyecektim. Kendi yaş kategorimde toplam 5 kişiydik ve diğerleri Fransız’dı. Benim için çok zorlu bir süreçti ama performansımdan emindim, bu sebeple elde ettiğim başarı benim için çok da sürpriz olmadı. Yarışma için Fransız besteci Gabriel Faure ile Fazıl Say’dan birer eser çaldım.

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MÜZİK YOLCULUĞU İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLADI

İlkokul ikinci sınıftayken ve daha konservatuarın ne olduğunu bile bilmiyorken okuldaki müzik öğretmenim birgün bana İstiklal Marşı’nı okuttu. İyi okumuş olmalıyım ki, müzik öğretmenim konservatuvarda yarı zamanlı eğitim almam için sınava girmemi istedi. Konservatuvar sınavını kazandıktan sonra oradaki hocalarım fiziksel olarak bana uygun enstrümanın flüt olduğuna karar verdiler. Aslında 6 yaşında piyano çalmaya başlamıştım ama 8 yaşındayken durum benim için birden değişti. Ancak flüt çalmayı da çok sevdim. 5’inci sınıfta kendi isteğimle konservatuarda tam zamanlı eğitim almak için yeniden sınava girdim. O zamandan beri de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda Doç. Dr. Aslıhan And ile eğitimlerime devam ediyorum. İlerde lisans eğitimimi yurt dışında tamamlayıp ardından ülkeme dönmeyi ve bir orkestranın baş flütisti olmayı hedefliyorum.

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MÜZİK BENİM İÇİN UMUT DEMEK

Müzik, benim için umudu simgelediği gibi kendimi ifade etmem için de önemli bir araç. Ayrıca müziğin, iyileştirici bir gücü olduğuna inanıyorum. Hergün 4 saatten fazla flüt çalıyorum. Özellikle akşam saatlerinde kendi kendime flüt çalışmaktan büyük keyif alıyorum. İlk zamanlar komşularımız bundan rahatsız oluyordu ama zamanla alıştılar ve artık şikayet etmiyorlar. Sanırım çaldığım eserler onların da hoşuna gitmeye başladı. Bazen doğaçlama da olsa besteler yaptığım da oluyor.”

DURU’NUN BAŞARILARI

1- 2019 Bulgaristan’ın Varna şehrinde gerçekleştirilen 4’üncü Uluslararası Flüt Yarışması’nda mansiyon.

2- 2020 Fransa’nın Nice şehrinde gerçekleştirilen Flutissimo Uluslararası Flüt Yarışması’nda 2’ncilik.

3- 2023 Makedonya’nın Üsküp şehrinde 8’inci Uluslararası Festival Polyhymnia Flüt Yarışması’nda jüri oy birliği ile 1’incilik.

4- 2024 Erhan Torlular yönetiminde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nın Genç Orkestrası’nda konserinde solist sanatçı.

5- 2024 35’inci Galway Flute Festivali’ne tam burslu ve aktif olarak katıldı. Burada Prof. Aldo Baerten, Prof. Julien Beaudiment, Prof. Juergen Franz, Prof. Gareth Davies, Prof. Barbara Siesel, Prof. Philipp Jundt, Prof.Sibel Kumru Pensel, Prof. İva Lübrominova, Bülent Evcil ve Prof. Jülide Gündüz’ün ustalık sınıflarına katıldı.

6- 2025 Fransa’nın Nice şehrinde gerçekleşen Flutissimo 2025 Uluslararası Flüt Yarışmasında kendi yaş kategorisinde jüri oy birliği ile 1’incilik ödülünü aldı.