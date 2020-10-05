Viyolonsel nedir? Viyolonsel özellikleri ve tarihçesi hakkında bilgi

Viyolonsel ya da çello sık kullanılmakta olup yaylı çalgılar ailesinden olan dört telli ve de tenor sesli bir çalgı olmaktadır.

Viyolonsel Nedir?

Viyolonsel çalgısının atası olan viola da gamba ismi verilen 4 tane teli bulunan perdeli olan bir çalgıdır. Viyolonsel genel olarak keman, viyola ve de kontrbas ile aynı aileden gelmektedir. Keman ve viyolonselin şekilleri daha büyük oranda genelde birbirini andırır fakat boyutları çok farklıdır.

Viyolonsel Tarihi Nedir?

Viyolonsel, 16. yüzyılda ilk olarak Fransa'da ortaya çıkmış olan şekli kadın vücudunu andıran bir çalgıdır. Başlangıç olarak beş telli olan bu çalgı, öncelerinde orkestrada bas seslerini desteklemek amacı ile kullanılmıştır. Tek başına da belirgin bir çalgı şeklinde ortaya çıkması 18. yüzyılda olmuştur.

Viyolonsel Özellikleri Nelerdir?

Viyolonsel genel olarak akustik kullanılan bir enstrüman olmaktadır. Her mekanda kolayca çalınabilir. Karşıdan bakıldığı zaman gövdesinin orta kısmında bulunan ve de el yazısıyla f harfini andıran iki adet ses deliği ile eşik olarak adlandırılan destek bulunmaktadır. Yayın tellere olan teması ile titreşen telden çıkan sesler, eşik tarafından gövdenin içinde bulunan havayı titreştirir, iç kısımda dikey olarak yer alan can direğine iletilir ve de bu deliklerden bir şekilde geri döner.

Viyolonsel Tellerinin Adları

Tellerin isimlerine bakacak olur ise bas’tan tize’e doğru aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

do, sol, re, la

Yani 5’li akort sistemleri uygulanmaktadır. Bu sistem 7 pozisyona kadar numaralandırılmakta olup daha sonrasındaki kısım 7. pozisyon ve ilerisi olarak geçmektedir.

Viyolonsel Akort ve Çalınışı

Çalarken parmaklar sırası ile pus hariç 1, 2, 3 ve 4 parmaklar şeklinde adlandırılır. Başparmak, ilk başta pek kullanılmamak ile beraber teknik olarak ilerledikçe müziğe de dahil edilmektedir. 7. pozisyon ve ilerisinde pus kullanılır ise eğer çoğunluk ile 4. parmak olan serçe parmak kullanılmamaktadır. 7. pozisyon ve de ilerisinde kollar yetişmediği için genelde pus kullanılır. Viyolonsel, kulak denilen kısımdan akort edilmektedir. Büyük akortlar buradan yapılmaktadır. İnce ayar akortları ise fix denilen küçük metal parçadan yapılır. Parmaklar, tuşa değdiği siyah bölgeye iyi bir şekilde koyulmaktadır.