Vitrin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Vitrinin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Türkçe dilinde bulunan vitrin kelimesi eş anlamlarının yerine kullanılabiliyor. Vitrin sözcüğünün anlamı dışında eş anlamları da merak edilebiliyor. Vitrin sözcüğünün eş anlamları arasında, camekan kelimesi bulunuyor.

Vitrin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Herkesin kullanabileceği sözcük türleri arasında vitrin kelimesi de bulunuyor. Vitrin sözcüğünün taşıdığı anlamla aynı olan birçok eş anlamlı kelime türü bulunuyor. Araştırılan vitrin kelimesinin hangi eş anlamlara sahip olduğu oldukça merak ediliyor. Eş anlamlar konusunda kendini geliştirmek isteyenler, vitrin sözcüğüyle aynı anlamı taşıyan kelimeleri de araştırabiliyor. Vitrin kelimesi yerine bireyler camekan kelimesini de kullanabilir. Aynı anlamda olan vitrin ve camekan kelimeleri, birbirleri yerine tercih edilebilir.

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Vitrinin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

Sözcük türlerinin eş anlamı hakkında bilgi arayışında bulunan bireyler örnek cümleleri de inceleyebiliyor. Vitrin kelimesinin eş anlamı olan camekan kelimesinin cümle içerisinde nasıl kullanıldığı oldukça merak ediliyor. Aynı anlamı taşıyan camekan kelimesiyle ilgili örnek cümle aşağıdaki gibidir;

Camekanda bulunan elbise modeli çok hoşuma gitti.