Vitaminler nelerdir ve hangi besinlerde bulunur? Vitaminlerin görevleri ve özellikleri

Haberin Devamı

Vitaminler, vücut direncini arttırmaya yardımcı olan en fazla yeşil sebzelerde, kırmızı ette ve turunçgillerde yer alır.

Vitaminler Nelerdir ve Hangi Besinlerde Bulunur?

Vitaminler, vücuttaki tüm sistemlerin ve organların ve sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan çok önemli bileşiklerdir. Vitamin ve mineraller tüm sebze, meyve ve yiyeceklerde yer alır. Vücut direncini güçlendirmeye ve bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olan vitaminler ise, en çok kırmızı ette, yeşil sebzelerde ve turunçgillerin içinde yer alır. B vitamini de kendi içinde 7'e ayrılır. Bunlar ise, B1, B2, B3, B5, B6, B7 ve B12 şeklinde sınıflandırılır.

Vitaminlerin Görevleri ve Özellikleri

Tüm vitaminlerin görevleri, özellikleri ve faydaları birbirinden farklıdır. Bu vitaminler ise şunlardır;

Haberin Devamı

A vitamini: A vitamini, diş ve göz sağlığına iyi çok gelen bir vitamin türüdür. Diş etlerini beslediğinden kanama ve çekilme sorunlarının da önüne geçer. Ödemlerin çok daha kısa bir süre içinde vücuttan atılmasını sağlayan A vitamini, aynı zamanda kansızlığa da iyi gelir. A vitamini açısından zengin olan besinler ise şu şekilde sıralanabilir: Yeşil elma, barbunya, armut, baklagillerden bezelye, tarçın, fasulye, nane ve ıspanaktır.

B Vitamini: Cildin çok daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Kepek oluşumunu ve saçların dökülmesini engeller.

C Vitamini: C vitamini, suda eriyen bir vitamin türüdür. C vitamini ise, en çok mandalina, elma, kivi, portakal ve greyfurtta yer alır. Özellikle de grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücut direncini önemli ölçüde arttırır.

D Vitamini: Hamilelikte vücudun en çok ihtiyacı olan vitaminlerin başında ise, D vitamini geliyor. D vitamini bakımından oldukça zengin olan vitaminler ise; ton balığı, marul, havuç, yumurtanın sarısı ve baldır.

E Vitamini: İçinde en çok E vitamini bulunan meyveler avokado ve muz gibi tropikal meyvelerdir. Mide ve bağırsak sağlığına çok iyi gelen E vitamini kilo vermeye de önemli ölçüde yardımcı olur.

K Vitamini: Çocukların kemik gelişimini desteklemeye yardımcı olan K vitamini, kemiklerin çok daha kuvvetli ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Böbreklerde gereğinden fazla kalsiyum birikmesini önleyerek böbrek hastalıklarına karşı insanları korumaya yardımcı olur. En çok k vitamini içeren besinlerin başında ise, süt ve yoğurt geliyor. Beslenme uzmanlarına göre laktozsuz yoğurtlar ve yarım yağlı sütler, diğer süt ürünlerine göre çok daha fazla vitamin içerir.

Haberin Devamı

Vitamin Çeşitleri Nelerdir?

Vitaminler, yağda eriyen ve suda eriyen vitaminler olmak üzere iki gruba ayrılır. Bunlar ise;

Suda eriyen vitamin çeşitleri: B1, B2, B6 ve C vitaminleri

Yağda eriyen vitamin çeşitleri: Folik asit, A, D, E, K vitaminleri

Vitaminlerin Görevleri

Vücudun sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli olan vitaminlerin, bütün sistemlere ve organlara etkisi vardır. Her türlü vitamin azlığından vücut olumsuz yönde etkilenir. Kaliteli bir yaşam için gerekli olan vitaminler ise;

Günlük hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirmemizi sağlarken, hastalıklarla mücadelede de vitaminler çok etkilidir. Hastalık seyrinde çeşitli olumsuzluklara yol açan etkenlerle vücudun savaşmasında önemli bir rol oynar.

Haberin Devamı

Hücre zarı ve DNA gibi yapısal alanlarda meydana gelebilecek herhangi bir zarardan da korunmaya etkilidir.

Vücuda önemli ölçüde bağışıklık kazandırır. Mikrop, bakteri, virüs kaynaklı hastalıkların sık görülmesini önler. Aynı zamanda hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevini üstlenir.