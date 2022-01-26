Vitaminler nelerdir ve hangi besinlerde bulunur? Vitaminlerin görevleri ve özellikleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gelişmeleri yurtdışından takip etmek zor değil İddiaları böyle doğruladı'Gelişmeleri yurtdışından takip etmek zor değil' İddiaları böyle doğruladı#Murat Ongun
Fatih Terimin kabul etmediği bomba teklif Burak Elmas açıkladıFatih Terim'in kabul etmediği bomba teklif! Burak Elmas açıkladı#Galatasaray
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattı...Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı...#Acun Ilıcalı
Kar esareti sırasında İmamoğluna balıkçıda yemek tepkisiKar esareti sırasında İmamoğlu'na 'balıkçıda yemek' tepkisi#Ekrem İmamoğlu
Covid-19da son durumu açıkladı Bakan Koca virüsle mücadelede üçüncü prensibi hatırlattıCovid-19'da son durumu açıkladı! Bakan Koca virüsle mücadelede üçüncü prensibi hatırlattı#Koronavirüs
Bakan Varanktan İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmazBakan Varank'tan İmamoğlu'na tepki: 'Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz'#Mustafa Varank
Galatasaray, 6 numarasını Kanadada buldu Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldıGalatasaray, 6 numarasını Kanada'da buldu! Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldı#Transfer
Bebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmamıştı... 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenildiBebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmamıştı... 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenildi#Mardin
İstanbul’da kar yağışı devam ediyor THY duyurdu: Uçuşlar başladıİstanbul’da kar yağışı devam ediyor! THY duyurdu: Uçuşlar başladı#Yoğun Kar
Ablasını boğarak öldürmüştü... Kan donduran ifadeAblasını boğarak öldürmüştü... Kan donduran ifade!#Diyarbakır
Beyaz kâbus: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapandıBeyaz kâbus: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapandı#Antalya
Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durumBakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durum#Istanbul
Kar esareti 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtulduKar esareti! 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu#Kar Yağışı
Vahşetin nedeni ortaya çıktı Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüşVahşetin nedeni ortaya çıktı! Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüş#Esmanur
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Vitaminler nelerdir ve hangi besinlerde bulunur? Vitaminlerin görevleri ve özellikleri

#Vitamin#DNA#Folik Asit
Vitaminler nelerdir ve hangi besinlerde bulunur Vitaminlerin görevleri ve özellikleri

Bilinen toplam 7 çeşit vitamin bulunuyor. Bunlar ise, sırası ile A, B, C, D, E, K vitamini ve folik asittir. Bunların tamamı organiktir ve bu bileşiklerin ortak özelliği ise, vücudu hastalıklara karşı koruması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Vitaminler nelerdir ve hangi besinlerde bulunur sizler için derledik.

Haberin Devamı

Vitaminler, vücut direncini arttırmaya yardımcı olan en fazla yeşil sebzelerde, kırmızı ette ve turunçgillerde yer alır.

 Vitaminler Nelerdir ve Hangi Besinlerde Bulunur?

 Vitaminler, vücuttaki tüm sistemlerin ve organların ve sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan çok önemli bileşiklerdir. Vitamin ve mineraller tüm sebze, meyve ve yiyeceklerde yer alır. Vücut direncini güçlendirmeye ve bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olan vitaminler ise, en çok kırmızı ette, yeşil sebzelerde ve turunçgillerin içinde yer alır. B vitamini de kendi içinde 7'e ayrılır. Bunlar ise, B1, B2, B3, B5, B6, B7 ve B12 şeklinde sınıflandırılır.

 Vitaminlerin Görevleri ve Özellikleri

 Tüm vitaminlerin görevleri, özellikleri ve faydaları birbirinden farklıdır. Bu vitaminler ise şunlardır;

Haberin Devamı

A vitamini: A vitamini, diş ve göz sağlığına iyi çok gelen bir vitamin türüdür. Diş etlerini beslediğinden kanama ve çekilme sorunlarının da önüne geçer. Ödemlerin çok daha kısa bir süre içinde vücuttan atılmasını sağlayan A vitamini, aynı zamanda kansızlığa da iyi gelir. A vitamini açısından zengin olan besinler ise şu şekilde sıralanabilir: Yeşil elma, barbunya, armut, baklagillerden bezelye, tarçın, fasulye, nane ve ıspanaktır.

B Vitamini: Cildin çok daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Kepek oluşumunu ve saçların dökülmesini engeller.

C Vitamini: C vitamini, suda eriyen bir vitamin türüdür. C vitamini ise, en çok mandalina, elma, kivi, portakal ve greyfurtta yer alır. Özellikle de grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücut direncini önemli ölçüde arttırır.

D Vitamini: Hamilelikte vücudun en çok ihtiyacı olan vitaminlerin başında ise, D vitamini geliyor. D vitamini bakımından oldukça zengin olan vitaminler ise; ton balığı, marul, havuç, yumurtanın sarısı ve baldır.

E Vitamini: İçinde en çok E vitamini bulunan meyveler avokado ve muz gibi tropikal meyvelerdir. Mide ve bağırsak sağlığına çok iyi gelen E vitamini kilo vermeye de önemli ölçüde yardımcı olur.

K Vitamini: Çocukların kemik gelişimini desteklemeye yardımcı olan K vitamini, kemiklerin çok daha kuvvetli ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Böbreklerde gereğinden fazla kalsiyum birikmesini önleyerek böbrek hastalıklarına karşı insanları korumaya yardımcı olur. En çok k vitamini içeren besinlerin başında ise, süt ve yoğurt geliyor. Beslenme uzmanlarına göre laktozsuz yoğurtlar ve yarım yağlı sütler, diğer süt ürünlerine göre çok daha fazla vitamin içerir.

Haberin Devamı

Vitamin Çeşitleri Nelerdir?

 Vitaminler, yağda eriyen ve suda eriyen vitaminler olmak üzere iki gruba ayrılır. Bunlar ise;

Suda eriyen vitamin çeşitleri: B1, B2, B6 ve C vitaminleri

Yağda eriyen vitamin çeşitleri: Folik asit, A, D, E, K vitaminleri

Vitaminlerin Görevleri

 Vücudun sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli olan vitaminlerin, bütün sistemlere ve organlara etkisi vardır. Her türlü vitamin azlığından vücut olumsuz yönde etkilenir. Kaliteli bir yaşam için gerekli olan vitaminler ise;

Günlük hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirmemizi sağlarken, hastalıklarla mücadelede de vitaminler çok etkilidir. Hastalık seyrinde çeşitli olumsuzluklara yol açan etkenlerle vücudun savaşmasında önemli bir rol oynar.

Haberin Devamı

Hücre zarı ve DNA gibi yapısal alanlarda meydana gelebilecek herhangi bir zarardan da korunmaya etkilidir.

Vücuda önemli ölçüde bağışıklık kazandırır. Mikrop, bakteri, virüs kaynaklı hastalıkların sık görülmesini önler. Aynı zamanda hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevini üstlenir. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vitamin#DNA#Folik Asit

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail