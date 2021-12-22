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Vitamin enerji verir mi ve organik mi?

#Vitamin Enerji Verir Mi Ve Organik Mi?#Araştırma#Mineral
Vitamin enerji verir mi ve organik mi

Vücut sürekli ve düzenli şekilde vitaminleri ve protein ile minerallere ihtiyaç duyar. Tabii bu besin kaynaklarının bazılarını enerji olarak kullanır. Peki, vitamin enerji verir mi ve organik mi detayları ile derledik.

 

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Günlük enerji ihtiyaç duyan birçok kişi özellikle vitaminlerin enerji verip vermediğini merak etmektedir. Çünkü sadece doğal kaynaklardan değil ayrıca yapay yoldan da elde edildiğini söylemek mümkün.

Vitamin Enerji Verir mi?

Vitaminler vücutta yakılmadıkları için doğrudan enerji veren kaynaklar değildir. Diğer bir deyişle vücut vitaminlerden direkt olarak enerji veya kalori almaz. Suda çözünen vitaminlerin fazlası vücuttan atılırken, diğer kısımlar yağ dokusunda depolanır.

Vitamin Organik mi?

Merak edilen Bir diğer konu ise vitaminler inorganik olup olmadığı geliyor. Genelde canlıların yapısında yer alan yağlar, Karbonhidratlar ve nükleik asit ile beraber vitaminler organik olarak ifade edilir. Aynı zamanda bunlar içerisinde protein de yer alır. Yani diğer bir ifadeyle vitamin organik bir bileşendir. Kovalent bağlı moleküler olarak bilinirler ve üstelik her biri C - C bağı içerir.

 

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