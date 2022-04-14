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Visit 2. Ve 3. Hali Nedir? Visit Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Visit 2. Ve 3. Hali Nedir Visit Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Visit sözcüğü İngilizce dilinde kullanılan önemli bir kelimedir. Visit kelimesinin anlam bakımından karşılığı kişilerce araştırılıyor. İngilizce olan visit sözcüğünün ikinci ve üçüncü halleri konusunda bilgi araştırması yapan birçok birey bulunuyor. Visit fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleriyle ilgili kişilerin öğrenmek istediği bazı bilgiler vardır. Visit 2. ve 3. hali nedir? Visit fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler hakkında detayları derledik.

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 Visit sözcüğü İngilizce olan ve yaygın olarak kullanılan bir fiildir. Visit sözcüğünün farklı zamanlarda kullanım şekli farklı olabiliyor. Geçmiş zamandan bahsedilirken visited şeklinde kullanılması gerekiyor. Üçüncü hali de, ikinci hali gibi visited şeklindedir. 

 Visit 2. ve 3. Hali nedir? 

 Yabancı dil öğrenen bireyler, cümle yapısının yerleşimini yaparken zorluk yaşayabiliyor. Türkçe dilinde olduğu gibi özne ve fiiller bulunuyor. Fiil çeşitlerinden biri olan visit sözcüğü, İngilizce dilinde oldukça önemli bir kelimedir. Visit sözcüğü, ziyaret etmek anlamına sahip olan ve çok tercih edilen bir sözcük türüdür. Visit sözcüğünün ikinci ve üçüncü hali visited şeklindedir. 

 Visit Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

 Visit sözcüğünün cümle içerisinde nasıl kullanılacağı merak konusu olabiliyor. Bireyler cümle yapısını bozmamak adına visit sözcüğünün kullanımını öğrenmek istiyor. İkinci ve üçüncü hali visited şeklinde kullanılması gerekiyor. Merak edilen örnek cümleler aşağıdaki gibidir; 

Did you visit your father? 

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Have you ever visited Ayasofya Museum?

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