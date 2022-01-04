Visal ne demek, ne anlama gelir? Visal kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Visal kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Telaki

2- Kavuşma

3- Buluşma

4- Özlem Giderme

5- Sıla

Visal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık olarak 10 asırdır kullanılmakta olan visal kelimesinin sözlük anlamı kavuşmaktır. İki gün boyunca iftar yapmadan tutulan ise savm-i visal denir. Bu kelimenin ''vuslat'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Kelimenin fiil hali ''visale ermek'' şeklinde yazılır.

Visal kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şunlardır:

1- Talak

2- Ayrılık

3- Hasret

4- Firkat

Visal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Visal kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Uzun süredir özlem duyulan biriyle kavuşma

İkinci Anlamı: Bir araya gelme, görüşme, buluşma

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Visal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Biz sevgiliye visal umarken, firkat gelip kapımızı çaldı.

2- Tüm zorluklara rağmen birbirine visal eyleyen sevgililer, bir ömür boyu mutlu yaşamışlar.

3- Kim bilir ne zaman visale ereceğiz sevgilim?