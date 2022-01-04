Visal ne demek, ne anlama gelir? Visal kelimesinin TDK sözlük anlamı

Visal kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Telaki
2- Kavuşma
3- Buluşma
4- Özlem Giderme
5- Sıla
Visal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Yaklaşık olarak 10 asırdır kullanılmakta olan visal kelimesinin sözlük anlamı kavuşmaktır. İki gün boyunca iftar yapmadan tutulan ise savm-i visal denir. Bu kelimenin ''vuslat'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Kelimenin fiil hali ''visale ermek'' şeklinde yazılır.
Visal kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şunlardır:
1- Talak
2- Ayrılık
3- Hasret
4- Firkat
Visal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Visal kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Uzun süredir özlem duyulan biriyle kavuşma
İkinci Anlamı: Bir araya gelme, görüşme, buluşma
Visal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Biz sevgiliye visal umarken, firkat gelip kapımızı çaldı.
2- Tüm zorluklara rağmen birbirine visal eyleyen sevgililer, bir ömür boyu mutlu yaşamışlar.
3- Kim bilir ne zaman visale ereceğiz sevgilim?