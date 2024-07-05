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Visa ve Mastercard'dan AB kararı

Güncelleme Tarihi:

#Kart#Mastercard#Visa
Visa ve Mastercarddan AB kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 16:29

Visa ve Mastercard, Avrupa Birliği'nde (AB) diğer ülkelerin ödeme sistemlerini kullananlardan alınan ücretlere uygulanan sınırı devam ettirecek.

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AB Komisyonu, Visa ve Mastercard'ın bölgeler arası değişim ücretlerine ilişkin taahhütlerini Kasım 2024'ten sonra da gönüllü olarak sürdüreceklerini açıkladı.

Açıklamada, Visa ve Matercard'ın başka ülkelerde düzenlenen kartlarla Avrupa Ekonomik Alanı'nda yapılan ödemeler için tahsil edilen ücretleri önemli ölçüde azaltan taahhütlerinin Kasım 2024'e kadar yürürlükte kalmasının planlandığı anımsatıldı.

Şirketlerin bölgeler arası değişim ücretlerine tavan uygulamayı Kasım 2029'a kadar devam ettireceği kaydedilen açıklamada, ücretlerin mağaza alışverişlerinde banka kartlarından işlemin yüzde 0,2'si, kredi kartlarından da yüzde 0,3'ü oranında tahsil edileceği, çevrim içi işlemlerde üst limitlerin banka kartları için yüzde 1,15, kredi kartları için yüzde 1,5 olacağı belirtildi.

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Açıklamada, Visa ve Mastercard'ın gönüllü taahhütlerinin uygun olmadığı yönünde somut bulgular elde etmesi halinde Komisyon'un rekabet soruşturması başlatabileceği anımsatıldı.

Visa ve Mastercard, 2019'da AB Komisyonunun rekabet soruşturmasına son vermek için kartlı ödeme işlemlerindeki komisyon ve takas ücretlerine yönelik çeşitli taahhütlerde bulunmuş ve ücretleri indirmişti.

Böylece, şirketler AB'ye taahhütlerini 5 yıl daha sürdürecek.

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#Kart#Mastercard#Visa

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