Virüsten korkan çocuklara şarkılı uçurtmalı terapi

Öğrencilere yönelik yüz yüze telafi eğitimi programları uygulamayı planladıklarını belirten Selçuk, “Süreçten olumsuz etkilenen öğrencilerin korku ve kaygılarının giderilmesine yönelik psikososyal destek eğitimleri verilecek ve oyunlar, çizgi filmler, şarkılar, uçurtma şenlikleri gibi etkinliklerle kaygı düzeyleri azaltılarak okula uyumları sağlanacaktır” dedi. Selçuk bu bilgileri, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin soru önergesine verdiği yanıtta açıkladı. Bakan Selçuk verdiği yanıtta, öğrencilere virüsten korunma yollarının da anlatılacağını söyledi: “Öğrencilerimize, pedagojik olarak olumsuz etkilenmeyecek şekilde virüsten korunma yollarına ilişkin bilgilendirme yapılacak ve onların akademik anlamda bir üst öğrenime sağlıklı bir şekilde hazırlanmaları için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun kararları doğrultusunda okullara yönelik önleyici tedbirler konulu çalışmalar devam etmektedir.”