Virman Ne Demek? Virman Nedir? Virman TDK Kelime Anlamı

İlk kez karşılaşılan kelimelerin anlamları merak edilmektedir. Virman kelimesi ise uzun yıllardır dilimizde bulunan ve günlük hayatta da kullanılan bir kelimedir. Bu sebeple anlamının bilinmesi oldukça önemlidir.

Virman Ne Demek?

Kelimelerin anlamlarını ve doğru yazılışlarını bilmek dilimiz açısından oldukça önemlidir. Dilimizde pek çok kelimenin bulunmasının yanı sıra yabancı dillerden dilimize geçmiş birçok kelime de bulunmaktadır. Bu nedenle bazı kelimelerin anlamları bilinmemektedir. Virman kelimesi de yabancı kökenli bir kelimedir. Dilimize Fransızca dilinden geçmiştir.

Günlük hayatta, internette veya televizyonlarda virman kelimesi ile karşılaşmak mümkündür. Pek çok kişi karşılaştıkları bu kelimenin anlamını bilememektedir. Fransızcadan dilimize geçmiş olan virman kelimesinin anlamını Türk Dil Kurumu değerlendirmiştir. TDK'ya göre virman ''para aktarımı''anlamına gelmektedir. Diğer bir ifade ile para transferi de denmektedir.

Virman, bir bankada bulunan hesaptan aynı bankadaki başka bir hesaba para aktarımıdır. Aynı zamanda bir bankadaki hesaptan başka bankadaki hesaplara yapılan para aktarımına da virman denmektedir. Hesap sahibinin aynı bankada birden fazla hesabı olabilir. Böylelikle hesap sahibi tek bir işlemle bir hesabından diğer hesabına para yatırma işlemi virman ile olmaktadır.