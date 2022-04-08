Virgülün kullanıldığı yerler nelerdir? Örnekleri ile konu anlatımı

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Virgül, bazı cümlelerde tırnak işaretinin yerine kullanılabilir:

Örnekler: 1- Necip Fazıl Kısakürek şiirdeki iki büyük unsurun, his ve fikir, olduğunu söyler. 2- Paul Valery'in, Tinsel Kriz, adlı kitabını okumaya başladım.

Virgülün Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

A- Aynı görevde kullanılan ya da aynı türde olan kelimeleri ayırmak için virgül kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Desise, fend, tertip, entrika, tonga ve şaibe kelimeleri hile anlamına gelir.

2- Kırtasiyeden, cetvel, defter, karton ve iki kalem aldım.

3- Ali, Ahmet ve Rıza, okul korosuna seçildiler.

4- Daha öncesinde metin yazarlığı, editörlük ve reklamcılık yaptım.

5- İstanbul'da en sevdiğim semtler, Bakırköy, Beykoz, Kadıköy ve Üsküdar'dır.

6- Bu akşam, tarhana çorbası, çoban salatası ve pırasa yedik.

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7- Namık Kemal, Ziya Paşa ve Muallim Naci, Tanzimat döneminin en üretken yazarları arasında yer alır.

8- Tanık gösterme, örnek verme ve alıntılama, en çok kullanılan düşünceyi geliştirme yöntemleridir.

9- Şimdilik sadece Fuzuli'nin, Nabi'nin ve Fehim-i Kadim'in divanlarını okudum.

10- Ayla Hanım, Recep Bey ve Selman, bu kitabın ana karakterleri arasında yer alıyor.

B- Genellikle paragraf başlarında yer alan seslenme sözlerinden sonra virgül kullanılır.

Örnekler:

1- Sevgili teyzeciğim, bana evinizi açtığınız için size çok teşekkür ederim.

2 - Sevgilim, hayatımın anlamı, seninle birlikte acı tatlı dört yıl geçirdik.

C- Birden fazla fiilin ya da fiilimsinin kullanıldığı sıralı cümlelerde virgül kullanmalıdır.

Örnek Cümleler:

1- Sevdim, hem de çok sevdim, ama en sonunda hayal kırıklığına uğradım.

2- Dayımın bana hediye ettiği kolyeyi her yerde aradım, fakat ne yazık ki bulamadım.

3- Hamdım, yandım, piştim, tasavvufu özetler nitelikte bir sözdür.

4- Önce beni tanımak istediğini söyledi, sonra da mesajlarıma cevap yazmamaya başladı.

D- Ama, fakat, ancak gibi bağlaçlardan önce virgül kullanılır.

Örnek Cümleler:

1- Onu affedebilirim, ama öncesinde dediklerimi bir bir yapmalı.

2- Ona doğum günü için güzel bir şapka alacaktım, ancak param yetmedi.

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3- Her şey üst üste geldi, fakat siz yine de enseyi karartmayın.

4- Yarın sizinle gelebilirim, ama bir şartım var.

5- Hala tam olarak iyileşemedi, fakat sağlığı eskisinden çok daha iyi.

6- İkimiz de çok yıprandık, ancak umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik.

E- Ara sözler için tırnak işareti yerine virgül kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1- Hayat, bu gizemli bilmece, çözülmeyi bekleyen sırlarla dolu.

2- Koray, en yakın arkadaşım, doğum günümü kutlamayı unuttu.

3- Bu mahalle, çocukluğumun geçtiği bu viran yer, çok değişmiş.

4- İstanbul, trafiği ve kalabalığıyla meşhur olan bu kent, her nasılsa bana huzur vermişti.

5- Ali, sanki bedeni burada aklı başka yerdeymiş gibi, söylenenleri tepki vermeden dinliyordu.

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F- Mazmun eserlerde tekrarlanan eş ve yakın anlamlı kelimelerin arasına virgül konur.

Örnek Cümleler:

1- Kalbim, benim kimsesiz kalbim

2- Sen gelince,

Kırmızı, kıpkırmızı güller açıverdi bahçemde

G- Zamirlerden sonra virgül kullanılır:

Örnek Cümleler:

1- Biz, kendisini defalarca uyarsak da O, yine bildiğini okuyacak.

2- Ben, her şeye rağmen mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim.

3- Onlar, evimize ilk defa gelecek.

4- O, hayatımda gördüğüm en akıllı ve alçakgönüllü insanlardan biri.