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Virgülün kullanıldığı yerler nelerdir? Örnekleri ile konu anlatımı

#Eğitim#Araştırma#Virgülün Kullanıldığı Yerler Nelerdir
Virgülün kullanıldığı yerler nelerdir Örnekleri ile konu anlatımı

Virgül, hem manzum hem de mensur eserlerde en çok kullanılan noktalama işaretlerinden biridir. Cümle içerisinde aynı görevde olan kelimeleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Örneğin: ''Kaside, gazel, terkibibent, terci-ibend, murabba, hiciv ve tahmis, divan edebiyatı nazım şekilleri arasında yer alır.'' Virgülün kullanıldığı yerler nerelerdir tüm detayları ile derledik.

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Virgül, bazı cümlelerde tırnak işaretinin yerine kullanılabilir:

 Örnekler: 1- Necip Fazıl Kısakürek şiirdeki iki büyük unsurun, his ve fikir, olduğunu söyler. 2- Paul Valery'in, Tinsel Kriz, adlı kitabını okumaya başladım.

 Virgülün Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

 A- Aynı görevde kullanılan ya da aynı türde olan kelimeleri ayırmak için virgül kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1- Desise, fend, tertip, entrika, tonga ve şaibe kelimeleri hile anlamına gelir.

 2- Kırtasiyeden, cetvel, defter, karton ve iki kalem aldım.

 3- Ali, Ahmet ve Rıza, okul korosuna seçildiler.

 4- Daha öncesinde metin yazarlığı, editörlük ve reklamcılık yaptım.

 5- İstanbul'da en sevdiğim semtler, Bakırköy, Beykoz, Kadıköy ve Üsküdar'dır.

 6- Bu akşam, tarhana çorbası, çoban salatası ve pırasa yedik.

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 7- Namık Kemal, Ziya Paşa ve Muallim Naci, Tanzimat döneminin en üretken yazarları arasında yer alır.

 8- Tanık gösterme, örnek verme ve alıntılama, en çok kullanılan düşünceyi geliştirme yöntemleridir.

 9- Şimdilik sadece Fuzuli'nin, Nabi'nin ve Fehim-i Kadim'in divanlarını okudum.

 10- Ayla Hanım, Recep Bey ve Selman, bu kitabın ana karakterleri arasında yer alıyor.

 B- Genellikle paragraf başlarında yer alan seslenme sözlerinden sonra virgül kullanılır.

 Örnekler:

 1- Sevgili teyzeciğim, bana evinizi açtığınız için size çok teşekkür ederim.

 2 - Sevgilim, hayatımın anlamı, seninle birlikte acı tatlı dört yıl geçirdik.

 C- Birden fazla fiilin ya da fiilimsinin kullanıldığı sıralı cümlelerde virgül kullanmalıdır.

 Örnek Cümleler:

 1- Sevdim, hem de çok sevdim, ama en sonunda hayal kırıklığına uğradım.

 2- Dayımın bana hediye ettiği kolyeyi her yerde aradım, fakat ne yazık ki bulamadım.

 3- Hamdım, yandım, piştim, tasavvufu özetler nitelikte bir sözdür.

 4- Önce beni tanımak istediğini söyledi, sonra da mesajlarıma cevap yazmamaya başladı.

 D- Ama, fakat, ancak gibi bağlaçlardan önce virgül kullanılır.

 Örnek Cümleler:

 1- Onu affedebilirim, ama öncesinde dediklerimi bir bir yapmalı.

 2- Ona doğum günü için güzel bir şapka alacaktım, ancak param yetmedi.

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 3- Her şey üst üste geldi, fakat siz yine de enseyi karartmayın.

 4- Yarın sizinle gelebilirim, ama bir şartım var.

 5- Hala tam olarak iyileşemedi, fakat sağlığı eskisinden çok daha iyi.

 6- İkimiz de çok yıprandık, ancak umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik.

 E- Ara sözler için tırnak işareti yerine virgül kullanılabilir.

 Örnek Cümleler:

 1- Hayat, bu gizemli bilmece, çözülmeyi bekleyen sırlarla dolu.

 2- Koray, en yakın arkadaşım, doğum günümü kutlamayı unuttu.

 3- Bu mahalle, çocukluğumun geçtiği bu viran yer, çok değişmiş.

 4- İstanbul, trafiği ve kalabalığıyla meşhur olan bu kent, her nasılsa bana huzur vermişti.

 5- Ali, sanki bedeni burada aklı başka yerdeymiş gibi, söylenenleri tepki vermeden dinliyordu.

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 F- Mazmun eserlerde tekrarlanan eş ve yakın anlamlı kelimelerin arasına virgül konur.

 Örnek Cümleler:

 1- Kalbim, benim kimsesiz kalbim 

 2- Sen gelince,

 Kırmızı, kıpkırmızı güller açıverdi bahçemde

 G- Zamirlerden sonra virgül kullanılır:

 Örnek Cümleler:

 1- Biz, kendisini defalarca uyarsak da O, yine bildiğini okuyacak.

 2- Ben, her şeye rağmen mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim.

 3- Onlar, evimize ilk defa gelecek.

 4- O, hayatımda gördüğüm en akıllı ve alçakgönüllü insanlardan biri.

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#Eğitim#Araştırma#Virgülün Kullanıldığı Yerler Nelerdir

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