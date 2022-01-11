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Virgülün görevleri nelerdir? Virgülün kullanıldığı ve kullanılmadığı yerler

#Virgül#İmla#Görev
Virgülün görevleri nelerdir Virgülün kullanıldığı ve kullanılmadığı yerler

Türkçe zengin söyleyişleri olan bir dil olmaktadır. Türk dilini oluşturan yazım ve imla kuralları dilde oluşacak olan okuma ve anlama hatalarını ortadan kaldırmaktadır. Noktalama işaretleri yazıda bulunan düzeni sağlamak için kullanılan kurallar bütünü olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda ele alınması gereken noktalama işaretlerinden biri de virgül olmaktadır. Peki, virgülün görevleri nelerdir? Virgülün kullanıldığı ve kullanılmadığı yerler nerelerdir? İşte, virgül hakkında bilgi edinmek isteyenler için gerekli olan detaylar.

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Noktalama işaretlerinden olan virgül, konuşma ve yazma dilinde ortaya çıkan anlam karışıklıklarını önlemesi bakımından önemli olarak kabul edilmektedir.

 Virgülün Görevleri Nelerdir?

 Virgül, noktalama işaretleri içinde en sık kullanılan işaretlerden biri olarak ifade edilmektedir. Okunacak yazının doğru tonda ve vurguyla okunmasına yardım eden virgül işareti hem okuyucuya hem de dinleyene kolaylık sağlamaktadır. Virgül işareti, birden fazla görevi olan bir noktalama işareti olmaktadır.

 En fazla bilinen görevi ise bir cümle içerisinde aynı görevde olan kelimeler ile sıralı cümleler arasına konularak anlam karışıklığına mani olması olmaktadır. Virgül işareti özellikle vurgulu söylenmek istenen öğelerden sonra ve yüklemden uzakta kalan öğeyi belli etmek için de kullanılmaktadır. Aynı zamanda virgül işareti ara söz ve ara cümleleri cümle içinde belirtmek maksadıyla kullanılmaktadır.

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 Virgülün Kullanıldığı Ve Kullanılmadığı Yerler

 Virgül işaretinin kullanıldığı yerleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

 - Arka arkaya sıralanmış eş görevli kelimeleri ve söz öbeklerini birbirinden ayırmak için virgül işareti kullanılır.

 - Sıralı olan cümleler virgül ile ayrılır.

 - Cümle içinde vurgulanmak istenen öğeden sonra kullanılmaktadır.

 - Yükleme uzak kalan öğeyi belirtmek virgül için konulur.

 - Anlamı güçlendirmek için tekrarlanan kelimelerin arasında virgül işareti kullanılır.

 - Aktarma cümlelerinden sonra virgül kullanılır.

 - Hitap ifadelerinden sonra virgül işareti kullanılır.

 - Yazışmalarda mekan isimlerini ayırmak için virgül kullanılır.

 - Sayılarda kesirleri birbirlerinden ayırmak için virgül kullanılır.

 - Cümle içinde oluşacak bir karışıklığı önlemek için virgül işareti kullanılmaktadır.

 - Resmi yazışmalarda muhit isimlerini ayırmak için virgül kullanılmaktadır.

 - Anlam pekiştirmesi yapılmak istenen yerlerde virgül işareti kullanılmaktadır.

 - Kabul ya da ret ifadelerinden sonra virgül işareti kullanılmaktadır.

 Virgül işaretinin kullanılmadığı yerler ise şu şekilde belirtilmektedir:

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 - İkilemelerin arasında virgül işareti kullanılmaz.

 - Cümle sonlarına virgül işareti konmaz.

 - Soru ile biten cümlelerde virgül işareti kullanılmaz.

 - Önemli yerlerin belirtilmesi için virgül işareti kullanılmaz.

 - Cümlelerin başında virgül işareti kullanılmaz.

 

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