Virgo Hangi Burç? İngilizce'de Virgo Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

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Virgo burcu zodiac grubunun altıncı burcu olarak bilinmektedir. Başak burcu olarak bilinen bu burç özellikleri ile kadın ve erkeklerde farklı etkiler yaratmaktadır. Pek çok kişi başak burcu hakkında detayları merak etmektedir.

Virgo Hangi Burç?

Virgo olarak bilinen bu burç başak burcu anlamına gelmektedir. Başak burcu titizliği ve sistematik çalışma şekli ile bilinen burçlardan biridir. Çoğu kişi başak burcunun karakteristik özelliklerine hayranlık duymaktadır.

İngilizcede Virgo Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizcede virgo anlamına gelen bu burç başak burcu olarak bilinmektedir. Türkçede başak burcu altıncı ev burcu olarak yorumlanmaktadır. Karakteristik özelliklerini net bir şekilde belli eden başak burcu oldukça güçlü ve düzenli olan burçlardan biridir. Virgo kelimesinin Türkçe karşılığı başak burcudur.