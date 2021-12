Virane köy okulunu koleje dönüştürdü

Haberin Devamı

Öğretmen Sinan Alp, Nusaybin Kalecik İlkokulu'nda 6 yıl önce göreve başladı. 6 yıl içinde sadece okulda değil, o köyde her şey baştan aşağı değişti. Sinan öğretmen önce kolları sıvadı, çok kötü durumda olan okul binasını yeniledi. Derslerle ilgisi olmayan öğrencilere okulu sevdirdi, okuma yazma bilmeyen velilerin öğrenmesine vesile oldu. Uzaktan eğitim sürecinde internetin olmadığı, telefonların çalışmadığı köyde kapı kapı dolaşıp öğrencilere ders verdi, 'askıda ödev' projesiyle takdir topladı.

10’u anaokulu 8’i ilkokul öğrencisi olmak üzere 18 öğrencinin öğrenim gördüğü Kalecik İlkokulu’nda göreve ilk başladığı günleri anlatan öğretmen Sinan Alp şunları söyledi; “Okulda bu seneye kadar tek öğretmendim. İlk geldiğimde dördüncü sınıflar harfleri bile tanımıyordu. İlçede müthiş bir ön yargı vardı köye karşı, bu köyden kimse okumaz, çocuklar okuma yazma öğrenemiyor” diyorlardı.



‘HAYALİ’ ÇOCUKLARIN UMUDU OLDU

Öğretmenlikte ilk görev yeri Kalecik İlkokulu olan Sinan Alp’in hayali bir gün o okulda öğretmen olmaktı. Tayin hakkı çıkmasına rağmen okulu da öğrencilerini de bırakmadı. Alp; “Lisedeyken buraya pikniğe gelirdik. Daha o zaman arkadaşlarıma ‘ben bir gün bu köyün öğretmeni olacağım diyordum. Şansıma da ilk atama için burada boşluk vardı. Burayı yazdım ve buraya geldim. Aslında hayalimi yaşıyorum. Hiç gitmek istemiyorum” dedi.

Sinan Alp hayal ettiği köye geldiğinde ilk işi bir virane halinde olan okul binasını yaşanık hale getirmek oldu. Ancak köyden kimsenin desteğini görmedi. Binayı yenilemek için ilk adımı ailesinden aldığı maddi destekle ve kendi imkanlarıyla atan öğretmen Alp; “Okul tam bir viraneydi, sınıfta ölmüş kedi bile vardı. İlk başta insanlardan destek istemeye yüzüm yoktu açıkçası. Ben kendi elimden geleni yapayım insanlar zaten görünce destek olmak isterler diye düşündüm. İlk önce kendi ailemin desteğiyle başladım. İçini yavaş yavaş temizledim güzelleştirdim boyadım.”Sinan Alp’in köydekilere, köydekilerin Sinan Alp’e alışması zaman aldı. Alp sözlerine şöyle devam etti; “Bahçede kaydırakları falan boyuyordum. Herkes beni tepeden izliyordu. Okulda su olmadığını da biliyorlardı ama kimse bir bardak su bile getirmedi. Yeni öğretmen gelmiş köye kimse ‘kolay gelsin’ bile demedi bana. Bilerek gelmiştim aslında ve sonunda çabalarımın karşılıksız kalmayacağını biliyordum. ”Zaman içinde velilerle diyaloglarını geliştiren ve onların da yardımını alan öğretmen Sinan Alp; “Ben zaten işe velilerle başladım. Onlar gelmedikçe ben daha çok gittim. Sonunda başardım. 250 metre duvar bile ördük velilerle birlikte. Beni en etkileyen şey bana ve hatta birbirlerine bile selam vermeyen velilerimin kocaman taşları kaldırıp duvar örmesi oldu. Yani bunu başarmışsa bu köy artık önü açıktır. Şimdi birlikte bol bol etkinlik yapıyoruz” dedi.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE VELİLER DE ÖĞRENDİ

Eğitimde çok geri kalmış çocukların önce okuma yazma eksiklerini gidermek için çalışan öğretmen okuma yazmayan velilerin de öğrenebilmesi için bir metot geliştirdi. Öğrenen çocuklar anne babalarına da öğretti. “Çocuklarımla temel konuları işledikten sonra onlardan rica ettim, eve gidince size anlattıklarımı annenize babanıza öğretin dedim. Bu yöntemle hem annesine hem de daha birinci sınıfa henüz başlamamış kardeşine okuma yazma öğreten öğrencilerim oldu. Kardeşi buraya geldiğinde okuma yazma biliyordu.”

Pandemi sürecinin başında eğitim uzaktan ve çevrim içi ilerlerken telefon hatlarının çalışmadığı Kalecik Köyü’nde çaresiz kalan Sinan Alp ‘Askıda Ödev” projesi başlattı. Projeyle ilgili; “Askıda ödev yokluktan gelişti. Telefon şebekesi ve internet yoktu. Ben de bir yöntem geliştireyim dedim. Okulun penceresine ödevleri astım. Sonra çocuklara gittim dedim ki herkese ayrı bir zaman vereceğim, bu saatte gelip ödevini alacaksın. Ertesi gün geldiğimde baktım herkes ödevini almış ve pencerelerden bağırıyorlar öğretmenim bitirdim bitirdim diye. Her gün yeni bir ödev, yeni bir küçük hediye şeklinde ilerledik” diyen öğretmenin projesi çok ses getirince telekomünikasyon şirketleri köye baz istasyonu kurdu.Günden güne daha da güzelleşen Kalecik İlkokulu şimdi sadece temel eksikleri tamamlanmış bir eğitim yuvasına dönmekle kalmadı. Sinan Alp öncülüğünde veliler ve öğrencilerin emeğiyle okula çocukların sağlıklı eğitim alacağı güzel sınıflarla birlikte ahşap- cam atölyesi gibi etkinlik alanları da kuruldu. Bu konudaki çalışmaları anlatan köy okulu öğretmeni ; “Mesela okula Besin Kafe yaptık. Her gün 40 dakikalık öğle aramız oluyor. Köy dağın tepesinde olduğu için çocukları eve göndermiyorum öğle yemeklerini kendileri getiriyorlar. On dakikada yiyorlar. Ben de diyorum bedenimizi besledik. Şimdi ruhumuzu besleme zamanı. 20 dakika boyunca hep birlikte kitap okuyoruz" dedi.

KORKU FİLMİ MEKANIYDI

Sinan öğretmenin 6 yıl önce virane halinde bulduğu Kalecik İlkokulu yıllar önce 2005 yılında Sezen Aksu’nun Kardelen klibinde de yer almıştı. Aynı okul 2004 yılında ise Orhan Oğuz’un yönetmenliğinde çekilen, İpek Tuzcuoğlu, Özgü Namal, Okan Yalabık ve Ece Uslu’nun başrollerini üstlendiği Büyü adlı korku filminde de kullanılmıştı. Bir zamanlar korku filmi mekanı olan bu okul şimdi bir kolej kadar temiz ve düzenli.