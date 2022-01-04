Viraj ne demek, ne anlama gelir? Viraj kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Viraj kelimesinin sahip olduğu anlam herkes tarafından bilinmek isteniyor. TDK'ya göre belirlenen anlamı da oldukça önemlidir. TDK'ya göre viraj kelimesi dönemeç anlamındadır.

Viraj Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kelimelerin anlamları herkes tarafından öğrenilmesi gerekiyor. Anlamı bilinmeyen kelimeler araştırılarak bilgi sahibi olunabiliyor. Viraj kelimesi de öğrenilmek istenen sözcükler arasındadır. Farklı kelimelerin anlamları internet üzerinde araştırılabiliyor. Viraj kelimesinin tam anlamı herkesin ilgisini çekerek araştırılabiliyor. Kendini geliştirmek isteyen kişiler, viraj konusunda araştırma yapabiliyor. Viraj kelimesinin sözlük anlamı, dönemeç olarak biliniyor. Dönemeç anlamına sahip olan kelime türlerinden biridir. Dönemeç kelimesi çok yaygın kullanılmasa da, anlam bakımından viraj kelimesiyle aynıdır.

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Viraj Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Kelimelerin anlamları hakkında yapılan araştırmalar, bilgi sahibi olmak için yapılıyor. Viraj kelimesi internet sitelerinde detaylarıyla araştırılan kelimelerden biri oluyor. TDK'ya göre belirlenen anlamı da oldukça merak ediliyor. TDK'ya göre viraj kelimesi, dönemeç anlamına sahiptir. Dönemeç kelimesi birçok insana daha önce duyulmamış bir sözcük olarak gelse de, viraj kelimesinin anlamı olarak TDK tarafından belirlenmiştir.