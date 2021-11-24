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Vilayet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Vilayetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Vilayet#Eş Anlamlısı
Vilayet kelimesinin eş anlamlısı nedir Vilayetin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçede yer alan kelimelerin birçoğunun eş anlamlısı bulunmaktadır. Kelimelerin eş anlamlısını bulmak için anlamlarını bilmek gerekmektedir. Eş anlamlısı olan kelimeler arasında vilayet kelimesi de yer almaktadır. Vilayet ne demek? Vilayet kelimesinin eş anlamlı kelimeleri nedir? Vilayet kelimesinin eş anlamlıları cümlede nasıl kullanılır? Sizler için vilayet kelimesinin eş anlamlılarını örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Vilayet kelimesinin 2 adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

 Vilayet Ne Demek?

 Vilayet kelimesinin eş anlamlılarını bulabilmek için öncelikle kelimenin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Vilayet kelimesinin anlamı il ve valilik olarak verilmektedir. Vilayet kelimesi için TDK sözlüğüne bakıldığında da anlam olarak il ve valilik verilmiştir. Valilik kelimesi eskiden kullanıldığı için genel olarak il anlamında kullanılmaktadır.

 Vilayet Kelimesinin Eş Anlamlıları Nedir?

 Vilayet kelimesinin anlamına bakıldığında verilen kelimeler aslında vilayet kelimesinin eş anlamlı kelimeleridir. Vilayet kelimenin eş anlamlıları il ve valilik olarak bilinmektedir. Cümlede geçen vilayet kelimesi yerine il veya valilik yazılırsa cümlenin anlamı hiçbir şekilde değişmemektedir.

 Vilayet Kelimesi ile Örnek Cümleler

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Türkiye de 81 vilayet bulunmaktadır. / Türkiye de 81 il bulunmaktadır. / Türkiye de 81 valilik bulunmaktadır.

Vilayet binası şehrin ortasında yer almaktadır. / İl binası şehrin ortasında yer almaktadır. / Valilik binası şehrin ortasında yer almaktadır.

Türkiye de yer alan bütün vilayetler gezilip görülmelidir. / Türkiye de yer alan bütün iller gezilip görülmelidir. / Türkiye de yer alan bütün valilikler gezilip görülmelidir.

 

 

 

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