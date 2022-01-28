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Video nasıl yazılır? Video kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Video nasıl yazılır Video kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Latinceden geçmiş olan video kelimesi, videre sözcüğünden türetilmiştir. Videre, görmek ve izlemek anlamına gelirken, video kelimesinin sözlük anlamı da izlenen, seyredilendir. Kaydedilen görüntüleri izlemeye yarayan cihazların tümüne video denir. Bu kelime başta video oyunu ve video bandı olmak üzere birçok tamlamanın içinde kullanılır. Video nasıl yazılır? Video kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Dilimize Latinceden geçmiş olan birçok sözcük medya sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Video dışında en çok kullanılan kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Kamera 2- Radyo 3- Televizyon 4- Telefon 5- Faks

 Video Nasıl Yazılır?

 Video kelimesinin sözlük anlamı görüntü sinyalidir. Kısaltması VF şeklinde yazılan bu sözcük, manyetik banda kaydedilmiş görüntüleri izlemeye yarayan cihazlar için kullanılır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte videoya kaydedilen ses ve görüntülerin kalitesi de artmıştır.

 Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 VİDEO

 Video Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan video kelimesinin doğru yazılışı birçok okur tarafından merak ediliyor. Öz Türkçe olan kelimelerde iki sesli harf yan yana gelmez. Ancak bu kelime Latince kökenli olduğu için ''e'' ve ''o'' harfleri aynı hecede yer alır.

 VİDEO - Doğru

 VİDYO - Yanlış

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 Video Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Geçen gün satın aldığımız video oyunlarından biri bozuk çıktı.

 (Doğru Kullanım)

 2- İnternetten komik vidyo izlerken elektrikler kesildi.

 (Yanlış Kullanım)

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