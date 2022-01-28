Video nasıl yazılır? Video kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Dilimize Latinceden geçmiş olan birçok sözcük medya sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Video dışında en çok kullanılan kelimeler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Kamera 2- Radyo 3- Televizyon 4- Telefon 5- Faks

Video Nasıl Yazılır?

Video kelimesinin sözlük anlamı görüntü sinyalidir. Kısaltması VF şeklinde yazılan bu sözcük, manyetik banda kaydedilmiş görüntüleri izlemeye yarayan cihazlar için kullanılır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte videoya kaydedilen ses ve görüntülerin kalitesi de artmıştır.

Bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

VİDEO

Video Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan video kelimesinin doğru yazılışı birçok okur tarafından merak ediliyor. Öz Türkçe olan kelimelerde iki sesli harf yan yana gelmez. Ancak bu kelime Latince kökenli olduğu için ''e'' ve ''o'' harfleri aynı hecede yer alır.

VİDEO - Doğru

VİDYO - Yanlış

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Video Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Geçen gün satın aldığımız video oyunlarından biri bozuk çıktı.

(Doğru Kullanım)

2- İnternetten komik vidyo izlerken elektrikler kesildi.

(Yanlış Kullanım)